「海鯤艦」帆罩外殼不平整 台船造艦團隊：瘦馬效應

潛艦國造原型艦「海鯤艦」今日在高雄台船海昌廠亮相，有網友觀察到艦身帆罩外殼浮起、嚴重不平整。台船造艦團隊解釋，因為帆罩採用薄板設計，不平整隆起是所謂「瘦馬現象」，一般水面艦也有此狀況。

「海鯤艦」亮相前，有人投書媒體表示，潛艦下水前必須經過技術成熟度（TRL）各項測試，以1-9級評比，海鯤艦測試成績不明；此外，我國潛艦國造成像系統的供應商為美國L3Harris公司，該公司的供應鍊出問題，正在請求我方支持，同意該公司延遲交付，艦上目前並無潛望鏡系統。

但海軍表示，TRL是用來評估技術備便的能力，決定後續採購執行模式。世界各國沒有潛艦下水是用TRL來評估是否下水。而海軍司令部今（28）日也表示，原型艦依施工工序，電瓶及潛望鏡最後才能安裝。電瓶完成首次充電後，45天需完成在艦充電，所以安排到浮船後才能裝艦。

至於帆罩外殼浮起的狀況，台船表示，突起部分的下方是骨架，凹下部分下方沒有支撐，類似人的肋骨，胖的人看不到，瘦的人肋骨就會出現。而原型艦帆罩採用薄板設計，因此會出現這種瘦馬現象，一般水面艦也會出現這種狀況。 潛艦國造原型艦「海鯤艦」今日在高雄台船海昌廠亮相，有網友觀察到艦身帆罩外殼浮起、嚴重不平整。記者林伯東/攝影

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