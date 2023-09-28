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國造潛艦「海鯤號」亮相 賴清德：承載國防自主的決心

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
國首艘國造潛艦「海鯤號」今天在高雄舉行下水典禮，蔡英文總統親自主持。圖／總統府提供
國首艘國造潛艦「海鯤號」今天在高雄舉行下水典禮，蔡英文總統親自主持。圖／總統府提供

首艘國造潛艦「海鯤號」今天在高雄舉行下水典禮，蔡英文總統親自主持。副總統賴清德在臉書指出，這是歷史的一天，國造海鯤潛艦承載國防自主的決心。

賴清德說，過往被認為是「不可能任務」的潛艦國造，今天在大家的眼前正式亮相。潛艦是海軍發揮「不對稱戰力」的重要裝備，因此國軍除了對外採購之外，更要落實國防自主，如今開啟潛艦國造的里程碑，代表了守護國家的具體實踐。

賴清德說，在蔡總統任內，追求國防自主一直是施政的重中之重，國艦國造、國機國造更是政策的核心項目。新式高教機「勇鷹號」已交機19架，海軍、海巡的各項艦艇也陸續成軍。今天，第一艘的國造潛艦也正式宣告完成。

賴清德表示，潛艦國造是一個漫長又艱辛的過程，特別感謝國安會諮委黃曙光，以及台船董事長鄭文隆扛下了這項艱辛的重擔，也要特別感謝參與的夥伴、世界各地的朋友，完成這項不可能的任務。

賴清德指出，在2025年，這艘新的「海鯤艦」將搭載著台灣堅韌勇敢的精神，與海軍現役的兩艘劍龍級潛艦，一起成為固守海疆的重要戰力。「海鯤艦會守護我們的民主與自由，成為台灣破浪前行的力量。」

賴清德表示，「現在，我們已經踏出重要的一步，希望未來我們能夠不分黨派，以國家安全為己任，繼續支持國防自主的建設。請大家繼續支持台灣的國防產業，讓我們有能力守護自己的國家，繼續保護台灣的民主與自由。」

龍級潛艦 賴清德 海鯤 海軍 蔡英文

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