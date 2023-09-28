聽新聞
test
0:00 / 0:00
國造原型艦海鯤軍艦下水 蘇紫雲：反封鎖作戰也可發揮
潛艦國造原型艦海鯤軍艦今天上午舉行下水典禮，國防安全研究院國防戰略與資源所長蘇紫雲今天也到場參加，他受訪時表示，台灣自製潛艦除滿足我方防衛作戰的軍事需求，在反封鎖作戰上也可以發揮效果。
蘇紫雲指出，必要時可以阻絕巴士海峽跟宮古海峽，防止共軍航艦與兩棲登陸部隊進入東部海域，發揮戰力保存效果；必要時可以封鎖中共艦隊，因為中共如果要封鎖台灣的話，必須靠水面艦，這種情況下，潛艦就可以發揮很好的反制效果。
蘇紫雲表示，潛艦國造在滿足軍事需求的同時，也可以帶動國防經濟發展，依照民主國家的統計，大概可發揮平均1.8倍的經濟加乘效果，在海裡守護台灣的安全，台灣的經濟也能獲得提升。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言