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國造原型艦海鯤軍艦下水 蘇紫雲：反封鎖作戰也可發揮

聯合報／ 記者洪哲政歐陽良盈／台北即時報導
潛艦國造原型艦海鯤軍艦今天上午舉行下水典禮，國防安全研究院國防戰略與資源所長蘇紫雲（圖）今天也到場參加。記者洪哲政/攝影
潛艦國造原型艦海鯤軍艦今天上午舉行下水典禮，國防安全研究院國防戰略與資源所長蘇紫雲（圖）今天也到場參加。記者洪哲政/攝影

潛艦國造原型艦海鯤軍艦今天上午舉行下水典禮，國防安全研究院國防戰略與資源所長蘇紫雲今天也到場參加，他受訪時表示，台灣自製潛艦除滿足我方防衛作戰的軍事需求，在反封鎖作戰上也可以發揮效果。

蘇紫雲指出，必要時可以阻絕巴士海峽跟宮古海峽，防止共軍航艦與兩棲登陸部隊進入東部海域，發揮戰力保存效果；必要時可以封鎖中共艦隊，因為中共如果要封鎖台灣的話，必須靠水面艦，這種情況下，潛艦就可以發揮很好的反制效果。

蘇紫雲表示，潛艦國造在滿足軍事需求的同時，也可以帶動國防經濟發展，依照民主國家的統計，大概可發揮平均1.8倍的經濟加乘效果，在海裡守護台灣的安全，台灣的經濟也能獲得提升。

潛艦 海鯤 共軍

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