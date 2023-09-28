潛艦原型海鯤艦曝光 黃曙光首度宣示新艦測試無時間表

蔡英文總統上午到高雄出席「潛艦國造原型艦命名暨下水典禮」。記者林伯東/攝影 台船今日在高雄海昌廠區舉行「潛艦國造原型艦命名暨下水典禮」，由蔡英文總統主持新艦「海鯤艦」命名、擲瓶等儀式。潛艦國造召集人黃曙光在現場首度宣示，如果明年5月前可以完成原型艦泊港測試（HAT），就有機會進行海試，而「原型艦測試沒有時間表」。

長期在台船海昌廠內鍛造組合的海鯤艦上午首度曝光，原傳艦身大部遮蔽，廠房也不得攝影，但儀程開始時外界即得以目視全艦縱深，艦艏雖以海軍軍旗覆蓋魚雷管，但現場建造影片已呈現為六管魚雷管，且艦首上方用來被動偵測敵魚雷來襲的「高頻被動截收聲納」，劍龍級艦是4支，但比較小，各負責90度方位，現在的電子科技已做成一根，造型較大。Ｘ型尾舵則開放目視。

蔡總統主持「潛艦國造原型艦命名暨下水典禮」致詞時也表示，今天的命名和下水典禮之後，我們會繼續完成原型艦的裝備安裝、測試及海試。在2025年，這艘潛艦，加上海軍現役的兩艘劍龍級潛艦，台灣將會有三艘具備完整作戰能力的潛艦。

她說，潛艦國造的計畫，是守護台灣海疆重要的戰力。我們已經踏出了重要的一步，希望未來，朝野都能繼續不分黨派、以國家安全為重，繼續支持後續潛艦的建造，支持台灣的國防產業，讓台灣更有能力守護自己，在產業發展上也更有全球的競爭力。

黃曙光受訪則表示，希望2025年海鯤級原型艦能夠完成戰備，包括2艘劍龍級潛艦，能有3艘執行作戰任務，2027年則希望能再有1艘自製潛艦，總共有4艘潛艦執行戰備，可確保兩艘新艦的戰力，是為了作戰。黃曙光表示，他從來沒有說2025年要建造三艘新艦。

詢及支不支持以特別預算案來興建後續艦，黃曙光表示，「現在不要管後面的艦」。而對於海車向立法院報報是原型艦將在5月交艦，黃曙光首度表示，沒有5月交艦，原型艦測試沒有時間表。他說，明年4月1日到30日希望完成HAT，如果完成，勍有機會出海測試。

台船董事長鄭文隆致詞則表示，海鯤艦採X舵設計，是全新的設計，其性能也絕對優於現役的潛艦。典禮後團隊將接續要進行HAT及SAT，也就是各項系統的泊港測試及海上測試，海上測試完成後，便可以交給海軍進行後續的戰鬥系統測評及建軍準備。

海鯤艦舷號711，海軍司令部今日表示，「潛艦國造原型艦」命名「海鯤軍艦（Narwhal）」；台灣四面環海，屹立於太平洋上，有「鯤島」的雅稱，「鯤」字取自「莊子，逍遙遊」，有巨大、隱匿不易察覺，動靜皆難以掌握之意；故以「海鯤」命名，象徵我國首艘自製潛艦具備隱密、奇襲、深海出擊的特性、彰顯鯤行萬里、威震海疆、捍衛國家安全的意義。舷號「711」，象徵著「跨越世代」及「超凡卓越」的意涵。

蔡總統主持命名儀式時致上頌詞表示，「我滿懷喜悅，為妳命名與擲瓶。我由衷祝福並賦予妳，捍衛海疆、確保國家安全的國防神聖使命。現在，我正式命名妳為「海鯤軍艦」。

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