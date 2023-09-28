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首艘國造潛艦！蔡總統上午為海鯤艦擲瓶 國防部保密稱全艦為「7-11」

聯合報／ 記者洪哲政／高雄即時報導
蔡總統今天上午10時25分將在高雄台船海昌廠房前主持「潛艦國造原型艦命名暨下水典禮」。圖為示意。圖/本報資料照
蔡總統今天上午10時25分將在高雄台船海昌廠房前主持「潛艦國造原型艦命名暨下水典禮」。圖為示意。圖/本報資料照

蔡英文總統今天上午10時25分將在高雄台船海昌廠房前主持「潛艦國造原型艦命名暨下水典禮」。現場將只有「艦艏」露出，包括蔡總統擲瓶畫面，現場都只能由電視牆轉播。

這項儀式在上午10時25分至11時實施，由貴賓致詞、總統致詞、命名及擲瓶儀式、合影等程序。目前記者正在前往海昌廠途中，據了解，相關在廠內進行的儀程，現場由大型電視牆轉播，實際現場由軍聞社錄影，儀式後經過濾核定再轉交媒體。

隨後廠房將短暫開放10分鐘，供採訪媒體進入觀看全艦外觀，但禁止拍照。

國防部上午說明行程時，因原型艦仍在保密中，官員因此以「7-11」代替（IDS原型艦海鯤號舷號711）新艦，約束媒體進入海昌廠時只能「目光」接觸目標，攝影器材必須置於廠外。

相關儀式將在11時30分結束。

據指出，潛艦原型艦下水前必須經過TRL技術成熟度各項測試，海鯤艦現況受到關注。而傳潛艦國造成像系統的供應商美國L3Harris公司是我們供應鍊出問題，正在請求主導潛艦的黃曙光支持，同意該公司延遲交付。現在艦上有無潛望鏡系統？都需要現場官員說明。

「潛艦國造原型艦命名暨下水典禮」紀念幣正反面。圖/讀者提供
「潛艦國造原型艦命名暨下水典禮」紀念幣正反面。圖/讀者提供

「潛艦國造原型艦命名暨下水典禮」紀念幣正反面。圖/讀者提供
「潛艦國造原型艦命名暨下水典禮」紀念幣正反面。圖/讀者提供

潛艦 海鯤 蔡英文 國防部

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