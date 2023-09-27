爆炸傷員康復中 九鵬飛彈推進劑研製廠本月26日復工

中科院屏東九鵬基地内敏感的飛彈推進劑研製廠，8月3日在發生爆炸停工，造成4名燒傷嚴重人員，在國軍高雄總醫院左營分院悉心照下，目前傷勢受到妥善控制。據證實，「鵬園」推進劑研製廠拌藥生產線已於本月26日復工。

肩負台灣飛彈研發、鑑測任務的中科院屏東九鵬基地內新建推進劑研製廠，8月3日上午10時執行組合推進劑製程餘藥銷毀作業時，不明原因發生燃燒，4名技術員分受20%至95%燒燙傷。

國防部長邱國正當時下令傷者轉在國軍高雄總醫院左營分院，以新頴模擬深潛訓練艙介入治療，治療效果良好。一員一星期後即出院，三人留觀至今。

中科院臉書粉專披露，秋節將至，中科院副院長羅意中今天代表院長張忠誠，至左營分院探視住院受傷同仁，除親切關心復原狀況外，並致贈禮盒，表達中科院的關懷之意，羅意中向家屬說明，對於同仁後續醫療及復健，中科院會給予最妥適協助與照顧。

羅意中也感謝國軍左營分院醫療協助，特別致贈化學所技術製作的護理用品，感謝醫護人員照護辛勞，並祝中秋節快樂。

據了解，3名在九鵬燒傷嚴重人員，在國軍高雄總醫院左營分院悉心照料，2人已轉一般病房，仍有一人在加護病房留觀，但傷勢已受到控制。

此外，因爆炸案而停工的九鵬推進劑研製廠拌藥生產線昨已復工，繼續為國造飛彈交付而趕工生產。而因我已自研出鑄藥廠房、300加侖拌藥機、50加侖拌藥機及大型鑄藥槽等設備，美方已準備與中科院簽約售我相同設備。 中科院副院長羅意中慰問鵬園爆炸案人員及家屬。圖/取自中科院臉書粉專

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