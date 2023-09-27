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國防部：16架次共機進入我北部、西南及東南空域
國防部上午發布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，過去一天內，有16架次共機逾越海峽中線及其延伸線進入我北部、西南及東南空域。國軍嚴密監控應處。
國防部說，自本月26日（星期二）5時至9月27日（星期三）6時止，國軍偵獲共機32架次、共艦8艘次，持續在台海周邊活動。其中逾越海峽中線及其延伸線進入北部、西南及東南空域的共機16架次。
根據國防部上午同時公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖顯示，這16架次共機包括蘇愷-30戰機兩架次、殲-10戰機4架次、殲16戰機4架次、BZK-005無人機2架次、運-9通信對抗機1架次、運-8反潛機1架次、運-8電偵機1架次、直-9反潛直升機1架次。
其中無人機穿越巴士海峽抵達東南空域，當地空域有直九升空，海域顯有共軍艦艇活動。踰越海峽中線共機保持在中線東面佔用我限制空域的姿態。
國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
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