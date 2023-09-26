黃曙光：首艘國造潛艦 盼明年底交付

我國首艘自製潛艦原型艦「海鯤」將於廿八日在台船高雄廠區舉行命名暨下水典禮，由蔡英文總統主持。國造潛艦專案小組召集人黃曙光表示，首艘國造潛艦廿八日下水測試後，預計十月一日起展開泊港測試，他也會帶著原型艦測試隊伍展開出海測試，期待二○二四年底前將首艘國造潛艦交付海軍，希望二○二五年能完成三艘國造潛艦，二○二七年達成四艘潛艦。

黃曙光表示，未來潛艦部隊除在台灣西南海域執行守備國土任務，也可部署在台灣東南、東部海域，乃至蘇澳至日本與那國島間的水域，部署重點任務是將共軍限制在第一島鏈內，無法進入太平洋遂行包圍台灣。

黃曙光表示，對共軍而言，台灣北部海域一旦遭封鎖，台灣南端與菲律賓間的巴士海峽與巴林坦海峽，就成為共軍航空母艦等艦隊進入菲律賓海的重要航道；因此，國軍必須要有足夠的潛艦及水面兵力，固守巴士海峽與巴林坦海峽這兩個通道，防止共軍艦隊繞到台灣東南部或東部、讓台灣「四面楚歌」，簡單說，就是「要把中共限制在第一島鏈，不要讓他出太平洋」。

秋節將屆，蔡英文總統昨天下午前往台中陸軍機步第二三四旅、陸軍五二工兵群及陸軍特指部特四營，分別視導無人機偵蒐目標暨火力要求演練、救災裝備、六項核心職能暨蒐報小組、部隊體能訓練及戰術繩索應用等，並頒發加菜金。

在「無人機偵蒐目標暨火力要求演練」中，中科院研發的旋翼型無人機加入操演，這款代號「魔羯」的新式短程旋翼型戰術偵搜無人機，去年底陸軍陸續接裝，可定點長時監偵，使戰場景象從２Ｄ變成３Ｄ，蔡總統當場看了也頻頻點頭。