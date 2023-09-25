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房茂宏、楊安屆退 服役卓越表現獲頒勳獎章

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長邱國正（中）今日接見常務次長房茂宏（左）、政戰局長楊安中將等四位屆退將官，頒授勳、獎章。圖/軍聞社
國防部長邱國正（中）今日接見常務次長房茂宏（左）、政戰局長楊安中將等四位屆退將官，頒授勳、獎章。圖/軍聞社

國防部邱國正今日接見常務次長房茂宏、政戰局長楊安中將等四位屆退將官，頒授勳、獎章，表彰他們擔任國軍各項重要職務期間，對國軍建軍備戰與推動國防施政的卓著貢獻。

軍聞社報導，邱國正分別頒授房茂宏「三等寶鼎勳章」、楊安「四等寶鼎勳章」、國防醫學院院長查少將「干城甲種二等獎章」及兵整中心主任巫少將「干城甲種二等獎章」，對他們盡忠職守，積極任事的卓越表現，以及長年對國軍建軍備戰工作所奉獻的青春與心力，表達由衷的敬意與感謝。

邱國正致詞時，肯定房茂宏四位屆退將官，擔任國軍重要職務期間，推動國防資源釋商整合、全民國防工作、醫學教育改革以及執行陸軍各項保修裝備整備，不遺餘力，成效有目共睹，為國防戰力的精實，提供重要的助益。

邱國正並提醒退伍人員未來仍要保持守密觀念，尤其對岸利用各種方式，刺探國家機密與國防事務的案件從未間斷，全體同仁們仍應保持高度警覺，摒除外界的誘惑，以彰顯軍人忠誠愛國的堅定信念，維護國家的安全。

邱國正 國軍 國防部 軍人 陸軍

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