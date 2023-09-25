【重磅快評】潛艦很重要 但後續預算仍不宜偷跑

國造潛艦IDS的原型艦「海鯤」號，將於周四（28）在高雄舉行命名下水典禮。作為政府標榜國防自主的指標性項目，自然是由蔡英文總統本人親自執行擲瓶儀式。今天（25）上午，府方同步安排中央社與自由時報，專訪IDS計畫召集人、國安會諮詢委員黃曙光。黃曙光強調，接下來海鯤艦的測試，自己會親自隨艦出海，期待明年底之前交付海軍。對於未來的目標，他則提到，希望2025年能完成3艘國造潛艦，2027年達成4艘。

自力造成潛艦，對蔡政府乃至中華民國海軍，無疑都是頭等大事。黃曙光從海軍司令任內到參謀總長，退伍後轉任國安會，一路上總綰其事。後人提及IDS計畫，他必然是絕不可能跳過的靈魂人物。

然而，訪問中出現「希望2025年能完成3艘國造潛艦，2027年達成4艘」的說法，自然成為其他媒體引述報導時的關注焦點。然而對IDS團隊而言，這番話反而是傷害自身的專業形象。

任何軍艦在下水後必須經過測試，確保性能達到標準後，才能移交給使用者。尤其海鯤艦是我國首度建造潛艦，測試過程中必定出現許多先前想像之外的問題；報導當中也明載，「期待明年底之前交付海軍」，換言之本艦的測試過程將長達一年以上；甚至若出現超乎預期的嚴重瑕疵，也可能拖到2024年結束都還無法交船。在此情況之下，希望2025年就再完成另外兩艘IDS，讓總數達到3艘，在技術面上，幾乎全無可能。

技術面上都難以克服，程序面上更無可能：IDS後續建造經費，目前根本尚未編列預算，最快也要到114年度（2025）才開始編列。甚至天馬行空地想，就算明天預算就到位，立刻開始動作，2025年能夠完成造艦所需的備料，已經不容易，更別說建造所需的時間。

如此簡單的現實，身為潛艦專家的黃曙光，再怎麼講也不可能弄錯。然而為何會出現這一句，完全悖乎專業的「願景」？

這似乎只能歸結於大選將至，執政黨必須加緊炒作兩岸緊張牌，甚至要動員潛艦計畫召集人，喊出根本不可能到達的目標，正因為不可能達到，更可藉此強調威脅的無比嚴重性，如今既已「進度落後」，選民對於未來由誰執政，絕對不可以再三心二意。

另一方面，按照法定預算制度，114年度的預算，將於明年此時，才由立法院審查。此時編列預算的已經是下屆政府，未來的新總統不管是誰，都不一定對目前蔡政府的規劃模式照單全收、毫不更張，更何況未來一年海鯤艦的測試過程中，會出現多少狀況，更是未定之天。

因此早在數個月前，政壇就出現聲音，要求為了儘速充實戰力，IDS的量產計畫應該比照F-16採購與海空戰力加強方案，以特別預算方式行之，而且提前在蔡政府任內就拍板完成編列。甚至於數度公開表示，必須要先成原型艦的測評，才能夠進行後續量產的國防部長邱國正，近日也常在「友善媒體」上見到，由主跑總統府的記者撰文，曲筆批評他過於保守僵化。

IDS從無到有，無疑是值得肯定的貢獻；潛艦是戰略兵器，確實對強化嚇阻中共犯台，具備正面效果；邱國正個性強硬不易說服，也確是事實。然而，在原型艦剛剛建成，相關測評都還沒有開始，性能與就役時程能否達標，都還是未知數時，就已經祭出「敵情緊急」的理由，開始進行後續的量產作業。這會不會讓人想起，先前的高端疫苗，或者近日的進口蛋風波？

潛艦對國軍當然重要，但是對國軍至關重要的兵器也不只潛艦一項。更何況蔡政府八年，打著「國家隊」之類高帽子，掩護圖利特定人士發國難財的例子，已經比比皆是。黃曙光身為潛艦出身的將領，為國家與軍中後輩打造新艦，用心當然值得肯定。但儘管如此，「羊」的重要性，仍不可凌駕於「禮」之上：否則最基本的程序守則都被打破，對國家傷害的程度，絕對不下於對岸共軍的威脅。