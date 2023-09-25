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邱顯智揭寡婦樓都更案煉金術 時力指控國防部帶頭炒地

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立委邱顯智（右二）今天舉行記者會指出，寡婦樓都更案是國防部帶頭炒地的錯誤政策，將對新竹市帶來巨大的負面衝擊。記者胡經周／攝影
時代力量立委邱顯智（右二）今天舉行記者會指出，寡婦樓都更案是國防部帶頭炒地的錯誤政策，將對新竹市帶來巨大的負面衝擊。記者胡經周／攝影

時代力量立委邱顯智今天說，寡婦樓都更案是國防部帶頭炒地的錯誤政策，未來會對新竹市帶來巨大的負面衝擊，呼籲都更實施者國防部收回此案，重新提出對真正有利的方案，新竹市政府不應該草率通過本案，並且要修改相關法規，避免利益衝突。

邱顯智與時代力量新竹市黨部上午在立法院舉行「新竹寡婦樓都更煉金術大揭秘」記者會，邱顯智說明，寡婦樓都更案的起源是國防部政治作戰局在馬政府時代，以活化眷村土地之名，大批甩賣手上的眷村土地，委託內政部營建署辦理都更招商，當時在新竹市就有5個案子，總面積超過7公頃，寡婦樓就是其中一案。

邱顯智指出，內政部營建署在2014年進行招商，當時只有昌益集團的理銘開發通過資格審查，最後也拿到這個案子，結果當時主辦都更招商的營建署城鄉分署長洪嘉宏，2017年在寡婦樓案收受昌益集團2000萬賄款，還有在另外兩個遠雄的都更案索賄4500萬被收押，去年被台北地院依貪汙治罪條例判決8年2個月。

邱顯智說，寡婦樓都更案只有理銘一家通過，判決書寫得很清楚，因為洪嘉宏掌握資格審查中的所有細節和決策權，手把手讓昌益拿下這個都更案，這個案子從招商開始就嚴重違法舞弊，根本不是用公開透明的方式選擇最佳的廠商，毫無正當性。

邱顯智批評，儘管弊案黑影幢幢，國防部還是不願意中止契約，一路讓理銘繼續進行都更案，依照都更前參與分配的權利價值估算，國防部分配權值約為134億元、國產署約7737萬元，理銘開發則是大約8.3億元，寡婦樓都更強推到底，到底是對昌益、國防部有利，還是對新竹市民有利，答案已經非常明瞭。

邱顯智表示，昌益集團不但不受弊案影響，還透過容積獎勵、容積轉移取得更多戶數，整體允建容積率達到法定容積率的兩倍，變成總共13棟高樓、超過1000戶的建案，對周遭本來就已經不足的停車空間，擁擠的交通和搶破頭的教育資源，帶來更沉重的負擔。

新竹市議員林彥甫則表示，位於金城一路的世紀鑫城，同樣是國防部的土地，實施者也是昌益集團的理銘開發，而世紀鑫城已經在2017年完成都更，國防部分回位在世紀區的377戶，曾經與新竹市政府合作，想要變成所謂的「金城青創宅」。

林彥甫指控，歷任新竹市政府放水讓建商蓋科專宅、商業宅，尤其是世紀鑫城的例子，國防部分回世紀區的房子，但是其土地使用分區其實是科技產業專用區，基準容積和獎勵容積高於一般住宅區，應該是只能做辦公室，實際上卻作為住宅使用。

林彥甫說，自己將會在新竹市議會提案，建請市府修改正環評委員會組織規則及都審委員會設置要點，明定建商、開發商相關背景，不得擔任委員會委員，杜絕開發商介入初審，邀請各黨派的議員共同連署，從制度上根本杜絕建商、開發商將手伸進委員會。

都更 新竹 國防部

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