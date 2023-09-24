我軍購將面臨付款期高峰 114年一般裝備就要付款千億元

立法院預算中心明年度中央政府總預算案評估報告指出，我國113年度軍事投資預算雖創近年新高，但國防部多達18項軍購、商購計畫將進入期程中後階段並面臨付款高峰，預計114年度「一般裝備」業務計畫預估需求將逾千億元，報告警示政府對這項鉅額經費需求應未雨綢繆。

預算評估報告表示，113年度中央政府總預算案有關國防部主管部分編列4405億8905萬8千元，其中軍事投資編列1305億6301萬7千元，較112年度的969億6707萬2千元增加335億9594萬5千元，增幅34.65%。

報告表示，面對中共軍力快速增加且不放棄武力犯台企圖，三軍近年陸續提出多項對外軍、商購投資計畫 ，而其中多項計畫將陸續進入執行期程中後階段並面臨付款高峰，依113年度國防部所屬公開預算案各軍種就該管各建案所列未來年度預估需求，114至116年度軍、商購案預估需求數年逾500億元，另114年「一般裝備」業務計畫預估需求數更逾千億元，為該業務計畫113年度預算案數的1.49倍，鉅額經費需求不容忽視。

報告表示，113年度國防部主管預算額度再創歷年新高，並以軍事投資預算增幅34.65%為最多。而113年度國防部所屬公開預算案中，持續辦理中的軍商購計畫共18案，其中12案計畫辦理期程將於116年度前屆至並陸續面臨付款高峰。