獨／陸軍聯兵營將換裝拖2B 義務役部隊可望獲賦拖2A

陸軍司令部證實，我以「獵狸專案」為名對美採購1700枚無線射頻導引版「TOW-2B RF」反裝甲飛彈，首批460枚新彈可望於今年12月交運抵台。陸軍規劃，包括改良式拖式飛彈目標獲得系統與新型彈，將優先由全國25個聯兵營陸續換裝，我國未來將擁有225套拖式飛彈，堪稱「拖式大國」。而現役「TOW-2A」、標槍反裝甲飛彈，規劃分配給包括新編義務役步兵旅與外島部隊等。

立法院明年度中央政府總預算評報告引述陸軍司令部說法表示，我對美採購無線射頻導引版「TOW-2B RF」反裝甲飛彈的「獵狸專案」，首批460枚將在今年12月交運抵台，其餘1240枚則將於明年6月分批交運。

報告指出，目前新型拖式飛彈所需100輛新型悍馬車均已運交抵台；另100套改良式拖式飛彈目標獲得系統（ITAS發射架），首批6套已於8月14日空運抵台，其餘94套則分別於10月抵台14套、12月26套、2024年54套分批交運。

報告中也披露，針對美國長期遲交我採購人攜式刺針飛彈，我對美「自2021年起歷經11次稽催，且正式向美方提送兩次抗議信函」，目前規劃2025年交運完畢。

據了解，陸軍目前現役有100套拖2A線導型反裝甲飛彈，海軍陸戰隊也有25套，陸續再加上陸軍所獲100套TOW-2B RF，合計225套，台灣堪稱「拖式大國」。

據指出，新型TOW-2B RF反裝甲飛彈與ITAS系統，將優先補充陸軍本島25個聯兵營，聯兵營所轄反裝甲排，拖式飛彈車由3輛補實為4輛，以符合反裝甲武器必須採複數編組的原則。

而在聯兵營反甲排完成新彈與發射系統換裝後，原配備的拖2A則將分配給關渡指揮部、花東指揮部、宜蘭指揮部、澎湖、金門、馬祖指揮部所屬非聯兵營，如戰車營、機步營、裝騎營的反甲排。此外，舊型的拖2A除前推外島外，新編成的步兵旅也將獲分配1個排的編制。

「TOW-2B RF」反裝甲飛彈不再像傳統「TOW-2A」，必須以銅線導引直到擊中目標，而改採無線導引方式，射程達4千公尺，且屬於冷發射設計，可以從建築物內發射攻擊目標，沒有筒後噴火的問題。

國軍擅長將反裝甲武器運用在反登陸作戰攻擊泛水目標，國際稱譽，目前執行這項任務的是射程2千公尺的標槍反裝甲飛彈。「TOW-2B RF」的接戰距離，將提升1倍。而聯兵營與防衛部陸續換裝後，標槍飛彈將規劃移交步兵旅、特戰營。