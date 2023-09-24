陸軍湖口營區開放今湧七萬人 軍警合力協助疏運

陸軍新竹湖口營區開放活動今天登場，陸軍第六軍團表示，截至中午，現場湧進人數已超過7萬人次；交通壅塞方面，軍警共同協助，立即處理動線疏通，全力讓交通順暢。

睽違9年的國防知性之旅第二場活動，今天在新竹湖口營區登場，上午湧入超過3萬名民眾前來朝聖，第一場在清泉崗車潮塞爆，湖口場採全接駁方式進行，因接駁車和排隊問題，口角糾紛四起，軍方和警方也因排隊動線等問題吵起來，50輛接駁車一度擠在營區內排隊下車，場面混亂。

六軍團表示，營區開放活動由陸軍與新竹縣政府共同舉辦，無論國軍或新竹縣警方，都希望能將活動順利舉行。今日天氣炎熱，任務繁瑣，導致現場工作人員與警方，因求好心切而發生言語爭論，六軍團為此已即刻調整現場工作人員任務，向警方致歉，警方也表達能夠理解。雙方持續努力為疏運交通全力以赴。

軍聞社報導，陸軍司令鍾樹明、政戰主任陳育琳在活動結束後，慰勉操演官兵，過程中民眾爭相與司令合影，互動熱情。