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經緯：陸軍微型偵蒐無人機原型機通過軍方驗收測試

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
圖為示意，為經緯生產手抛無人機。圖/取自經緯官網
圖為示意，為經緯生產手抛無人機。圖/取自經緯官網

經緯航太昨（22）日表示， 該公司「軍用商規」微型無人機種的2架原型機，日前順利通過陸軍完整驗收測試。原型機具備即時「目標獲得」功能，在1公里以外清楚辨識甚至到達12公分的物件。

經緯航太表示，該公司交付國防部的兩款無人機，包含海軍監偵型無人機與陸軍微型無人機，均已通過數位發展部電信技術中心的資安認證。

經緯航太表示，陸軍微型無人機已於本月21、22日完成驗測，共計完成文件審查、目視檢查、飛試驗證共計10大項、55小項等驗測科目。

經緯航太表示，這款陸軍所需的微型無人機屬2公斤級以下，瞄準取代大疆與其同級產品。所搭配的視覺酬載，同時具備大於30倍變焦的1080P高解析度彩色影像，與640 X 512畫素的近紅外熱顯像，搭配減震布局與自穩恆向的三軸操作，能在1公里以外清楚辨識甚至到達12公分的物件。

而這款軍用無人機具備即時「目標獲得」功能，能夠鎖定目標後自動保持目標追蹤，並藉由機載即時邊緣運算模組回報物件座標。

陸軍 國防部 數位發展部

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