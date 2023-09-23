華爾街日報：中共擾台演練 為阻美軍馳援

九月中國大陸進入台灣周邊海空域的戰鬥機群規模之大和軍艦數量之多少見，中方對此也異常低調，未多做宣傳。華爾街日報廿二日引述台灣有關部門與防務分析家報導，如此低調，凸顯共軍機艦最近軍事活動的目的真的是演練。

國軍長久以來的戰略是運用台灣地理位置，在東海岸維持一道防線，希望據此堅守，待美軍馳援。以追蹤解放軍空軍擾台數據而知名的國防分析師路易斯直言，共軍的反介入／區域拒止（Ａ２／ＡＤ）能力正愈來愈強，十七至十八日晨間的演習可謂其正設法提升能力的證明之一。

共軍派出愈來愈多運廿運輸機及加油機，與其戰機在台灣花東外海共同演習。軍事分析家指出，這顯示中方對提高戰機遠程作戰能力更重視。

台灣國防部智庫國防安全研究院所長沈明室提到，這使台灣關鍵軍民基礎設施恐遭攻擊。例如過去Ｆ｜１６戰機可安全駐紮在花東附近基地，但共軍航程範圍擴大就代表，北京其實已可以對這些重要基地發動攻擊。

路易斯表示，中國還有很大成長空間，才能因應美軍大規模介入，尤其台灣擁有相對先進的防空系統。中方須再做多次這類演習，才會真正有能力實際威脅美國干預台海衝突的能力。