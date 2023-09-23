快訊

明揚大火4消防員「爆炸被震飛」3殉職1失蹤 6員工失聯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華爾街日報：中共擾台演練 為阻美軍馳援

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
共軍派出愈來愈多船艦戰機在台灣周邊海空域活動。圖/國防部
共軍派出愈來愈多船艦戰機在台灣周邊海空域活動。圖/國防部

九月中國大陸進入台灣周邊海空域的戰鬥機群規模之大和軍艦數量之多少見，中方對此也異常低調，未多做宣傳。華爾街日報廿二日引述台灣有關部門與防務分析家報導，如此低調，凸顯共軍機艦最近軍事活動的目的真的是演練。

國軍長久以來的戰略是運用台灣地理位置，在東海岸維持一道防線，希望據此堅守，待美軍馳援。以追蹤解放軍空軍擾台數據而知名的國防分析師路易斯直言，共軍的反介入／區域拒止（Ａ２／ＡＤ）能力正愈來愈強，十七至十八日晨間的演習可謂其正設法提升能力的證明之一。

共軍派出愈來愈多運廿運輸機及加油機，與其戰機在台灣花東外海共同演習。軍事分析家指出，這顯示中方對提高戰機遠程作戰能力更重視。

台灣國防部智庫國防安全研究院所長沈明室提到，這使台灣關鍵軍民基礎設施恐遭攻擊。例如過去Ｆ｜１６戰機可安全駐紮在花東附近基地，但共軍航程範圍擴大就代表，北京其實已可以對這些重要基地發動攻擊。

路易斯表示，中國還有很大成長空間，才能因應美軍大規模介入，尤其台灣擁有相對先進的防空系統。中方須再做多次這類演習，才會真正有能力實際威脅美國干預台海衝突的能力。

共軍 演習 戰機

延伸閱讀

專家：共軍大埕灣演習已例行化 國防部有能力自行掌握

解放軍機擾台 WSJ：測試美反應能力、不再只是威嚇台灣

罕見！國防部2度點名監偵共軍地面部隊 福建共軍有異常

搞丟F-35戰機 美軍陸戰隊：已尋獲一片殘骸區

相關新聞

邱國正：最近敵情異常 在掌握中

國防部廿一日晚間罕見公布大陸軍機動態，透露國軍監控共軍遠火、火箭軍、福建大埕灣附近地面部隊動態等，引發聯想。國防部長邱國...

華爾街日報：中共擾台演練 為阻美軍馳援

九月中國大陸進入台灣周邊海空域的戰鬥機群規模之大和軍艦數量之多少見，中方對此也異常低調，未多做宣傳。華爾街日報廿二日引述...

專家：共軍大埕灣演習已例行化 國防部有能力自行掌握

國防部21日首度在新聞稿中，提到監控福建大埕灣附近地面動態，引發國人對國軍是否洩漏情資來源的關切。國家政策研究基金會副研...

「聯勇操演」模擬共軍登陸 國軍地空聯合作戰殲敵力

國軍在屏東三軍聯訓基地的年度「聯勇操演」昨天結束，想定敵軍登陸後佔據陸上據點保力山，接獲作戰區命令，對進犯部隊進行日夜攻...

大批共機闖越台海中線占我禁航區 國軍嚴密監控

國防部今天發布共機昨日擾我空防狀況，有24架次共機逾越海峽中線及其延伸線，大批次戰機飛行在中線東側空域，占用我所劃設訓練...

邱國正驚爆「最近敵情異常」 強調都在掌握中

國防部昨晚公布大陸軍機動態，透露國軍同步監控共軍遠火、火箭軍、福建大埕灣附近地面部隊動態等，引發聯想。國防部長邱國正今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦