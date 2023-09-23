邱國正：最近敵情異常 在掌握中

國防部廿一日晚間罕見公布大陸軍機動態，透露國軍監控共軍遠火、火箭軍、福建大埕灣附近地面部隊動態等，引發聯想。國防部長邱國正昨天到立法院備詢，受訪時坦言，最近敵情異常，國軍初步研判，共軍九月在做聯合軍演，「我們都在掌握中」。

媒體問前晚為何特別揭露陸軍動態，邱國正澄清，沒有特別揭露。邱並說，國防部平時除了監控外，也會適切發布訊息，如果發布太多，就會搞得很嚴重，但若沒有發布，等人家發布後再發布，又好像國軍在遮蔽什麼。

邱國正強調，國防部遵從實情實報原則，至於大陸為什麼會有這些動作？國防部有自己的解析。他指出，目前國防部研判，大陸九月是在進行聯合軍演，包含陸海空、兩棲、陸航，國防部掌握中，並沒有刻意要隱瞞，或有什麼含意，只是事實陳述。

國防部昨再發布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」指出，九月廿一日六時至廿二日六時止，國軍偵獲共機卅二架次、共艦七艘次，持續在台海周邊活動。其中有廿四架次逾越海峽中線及其延伸線。進入我北部、西南及東南空域。國防部表示，國軍嚴密監控應處。