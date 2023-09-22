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「聯勇操演」模擬共軍登陸 國軍地空聯合作戰殲敵力

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
國軍年度驗證地空聯合作戰能力的「聯勇操演」，陸軍運用戰車砲、甲車、標槍飛彈和新式無人飛行偵蒐載具等裝備，搭配IDF支援空中火力，陸航特派出阿帕契攻擊直升機。圖／軍方提供
國軍年度驗證地空聯合作戰能力的「聯勇操演」，陸軍運用戰車砲、甲車、標槍飛彈和新式無人飛行偵蒐載具等裝備，搭配IDF支援空中火力，陸航特派出阿帕契攻擊直升機。圖／軍方提供

國軍在屏東三軍聯訓基地的年度「聯勇操演」昨天結束，想定敵軍登陸後佔據陸上據點保力山，接獲作戰區命令，對進犯部隊進行日夜攻擊，陸軍運用戰車砲、甲車、機槍、標槍飛彈、照明彈和新式無人飛行偵蒐載具等裝備，搭配IDF戰機支援空中火力，陸航特派出阿帕契攻擊直升機，驗證國軍地空聯合作戰能力。

代號「聯勇操演」的聯合地空作戰演練，是國軍年度重要操演之一，此次由陸軍6軍團584旅執行為期3天的「三軍聯合作戰訓練測考112-5、6號操演」，國軍動員大批戰鬥兵力和CM11戰車、雲豹八輪甲車、機槍、標槍飛彈、海神火箭和30鏈砲等主要武器和無人飛行載具，空中有包括IDF戰機、AH-64E阿帕契直升機，進行各項狀況實兵實彈演練。

軍方指出，接獲作戰區命令後，對敵佔據陸上據點的進犯部隊進行打擊，包括夜間發射照明彈實彈射擊，演練瓦解敵外圍偵查兵力，上午進行日間實彈射擊操演，以迫擊砲、飛彈和戰車砲輪番射擊後，由經國號戰機對目標區空中炸射和機砲射擊，再由陸航阿帕契攻擊直升機追擊敵人，完成殲敵任務。

具聲光震撼力「聯勇操演」也吸引軍事迷前往訓場外遠距觀賞，有軍事迷發現國防部向中科院採購50套、100架輕型「戰術型近程無人飛行偵蒐載具」，今年也出現在操演現場，它可進行戰場模擬反機降作戰場景，展現無人機戰場偵察判敵位置能力。

國軍年度驗證地空聯合作戰能力的「聯勇操演」，陸軍運用戰車砲、甲車、標槍飛彈和新式無人飛行偵蒐載具等裝備，搭配IDF、阿帕契攻擊直升機支援空中火力。圖／軍方提供
國軍年度驗證地空聯合作戰能力的「聯勇操演」，陸軍運用戰車砲、甲車、標槍飛彈和新式無人飛行偵蒐載具等裝備，搭配IDF、阿帕契攻擊直升機支援空中火力。圖／軍方提供
國軍年度驗證地空聯合作戰能力的「聯勇操演」，陸軍運用戰車砲、甲車、標槍飛彈和新式無人飛行偵蒐載具等裝備，搭配IDF、阿帕契攻擊直升機支援空中火力。圖／軍方提供
國軍年度驗證地空聯合作戰能力的「聯勇操演」，陸軍運用戰車砲、甲車、標槍飛彈和新式無人飛行偵蒐載具等裝備，搭配IDF、阿帕契攻擊直升機支援空中火力。圖／軍方提供
國軍年度驗證地空聯合作戰能力的「聯勇操演」，陸軍運用戰車砲、甲車、標槍飛彈和新式無人飛行偵蒐載具等裝備，搭配IDF、阿帕契攻擊直升機支援空中火力。圖／軍方提供
國軍年度驗證地空聯合作戰能力的「聯勇操演」，陸軍運用戰車砲、甲車、標槍飛彈和新式無人飛行偵蒐載具等裝備，搭配IDF、阿帕契攻擊直升機支援空中火力。圖／軍方提供

國軍 飛彈 直升機 陸軍

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