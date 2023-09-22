邱國正驚爆「最近敵情異常」 強調都在掌握中

國防部昨晚公布大陸軍機動態，透露國軍同步監控共軍遠火、火箭軍、福建大埕灣附近地面部隊動態等，引發聯想。國防部長邱國正今天到立法院備詢，受訪時坦言，最近敵情異常，國軍初步研判，共軍9月在做聯合軍演，「我們都在掌握中」。

媒體問昨天為何特別揭露，邱國正否認，表示沒有特別揭露。邱說，國防部平時除了監控外，也會適切發布訊息，如果發布太多，就會搞得很嚴重，但若沒有發布，等人家發布後再發布，又好像國軍在遮蔽什麼；強調國防部尊崇實情實報原則，至於大陸為什麼會有這些動作？國防部有自己的解析。

邱國正指出，目前國防部研判，大陸9月視作聯合軍演，包含陸海空、兩棲、陸航，國防部都在掌握中，並沒有刻意要隱瞞，或有什麼含意，國防部只是事實陳述。

國軍是否有吃到巴西雞蛋？邱國正回應，國軍跟福利站周邊幾個廠商都有簽約，重要雞蛋要從台澎金馬自己來產，目前嚴格監控這塊。媒體追問國軍是否吃國產蛋，邱國正說「對，我們原則上這麼做。」