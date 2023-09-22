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國軍罕見點名 監控福建共軍

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
國軍嚴密掌握台海周邊共軍動態，圖為空軍偵照共軍運8反潛機狀況。圖／國防部提供
國軍嚴密掌握台海周邊共軍動態，圖為空軍偵照共軍運8反潛機狀況。圖／國防部提供

國防部昨天以新聞稿方式，點名監控共軍地面遠火、火箭軍，以及福建大埕灣附近地面部隊動態。國軍統籌運用任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處、嚴密掌握。

國防部過去鮮少即時且公開指明共軍陸地部隊動態，但本月十七日曾透過新聞稿首度表示國軍正嚴密掌握監控共軍防空、遠火等部隊動態；昨天第二次點名共軍地面部隊動態，並首度進一步披露共軍特定位置的地面部隊，展示監偵能力意涵濃厚。

由於國軍並未配備遠程對地偵蒐雷達，遠程地面目標情報獲取尚待強化，研判是透過友盟情報合作管道取得相關衛星監偵即時情報。

國防部所指福建大埕灣，位於福建與廣東的交界處，行政區域隸屬詔安縣，與行政區隸屬東山縣的東山島相望，當地有解放軍兩棲登陸訓場，軍事操演堪稱頻繁。

共軍 國防部 福建 監控 飛彈 解放軍

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