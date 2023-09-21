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罕見！國防部2度點名監偵共軍地面部隊 福建共軍有異常
國防部今天以新聞稿方式，點名監控共軍地面遠火、火箭軍，以及福建大埕灣附近地面部隊動態。披露國軍統籌以岸置飛彈等系統適切應處。
國防部過去鮮少即時且公開指明共軍陸地部隊動態，這是國防部第二次點名共軍地面部隊動態，並首度進一步披露共軍地面部隊位置，展示監偵能力意涵濃厚。研判是透過友盟情報合作取得即時情報。
國防部今（21）日表示，國軍自上午起陸續偵獲中共殲-10、殲-16、蘇愷-30、空警-500、運-9及無人機等各型機超過20架次出海活動，部分機型逾越海峽中線及其延伸線，進入我西南及東南空域，配合艦船執行戰備警巡。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握。
國防部進一步表示，國軍並同步監控共軍遠火、火箭軍，以及福建大埕灣附近地面部隊動態，統籌運用任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
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