獨／立委爆國軍超硬體訓 10公里長跑加3公里武裝跑步

義務役役期延長為1年，軍人體能也要加強磨練，立委馬文君上午在臉書貼文爆料，她接獲投訴，陸軍已經通令全軍，志願役軍士官兵的體能訓練標準，將會空前嚴格，直追特戰部隊，她質疑，部隊功能不同，以特戰隊標準要求一體化是否合理？義務役跟志願役是否標準如果不同，同一部隊要如何平衡戰力？

馬文君說，國軍體能訓練這幾年以3千公尺跑步為主，加上炎熱天氣超過32度改為室內操課，軍人體能狀況大不如前，很多人3千公尺都無法達標，現在軍方驟然調整為高強度訓練模式，部隊是否能適應，應該有完整的規畫，以免揠苗助長，反而出問題。

馬文君說，根據她接獲的資料，陸軍志願役體能標準，將在一年之內，分三階段執行。一是10公里長跑訓練，近程從年9月12日起至年12月31日，以連為單位，團體帶隊，每兩周一次，跑步5公里。

中程從2024年1月1日起至6月30日，每周一次，跑步5公里。長程：2024年7月1日之後，每周一次，跑步5公里，8月起，每月增加1公里，至12月達10公里。

二、3000公尺武裝跑步，近程每兩周一次，逐次增加距離1至3公里，著迷彩服，不著戰鬥個裝。中程：每兩周一次，著戰鬥個裝，逐次增加重量鋼盔、腰帶、戰術背心、抗彈板。長程：每兩週一次，著戰鬥個裝。

她說，如今國軍的體能訓練與測驗是3000公尺跑步，未來，長跑上看10公里，再新增3000公尺武裝跑步，據說，是蔡總統聽取國軍赴美接受小部隊訓的成效報告之後，裁示全軍特戰化。

馬文君說，至少有四個可行性需檢討，一、 陸軍部隊，分為戰鬥部隊、戰鬥支援部隊、勤務支援部隊，一體適用，特戰標準？二、 國人基本體能，有多少人能達到特戰標準？三、 特戰標準，特戰加給，若能達標，是否都比照特戰部隊發給加給？四、 義務役跟自願役是否標準一致？如果不一致，那同一單位有義務跟志願時又將如何平衡戰力？她將請國防部提出評估報告。