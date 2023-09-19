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國慶空中操演試航 機隊將越總統府上空

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
陸軍UH-60M黑鷹直升機。圖／內政部提供
陸軍UH-60M黑鷹直升機。圖／內政部提供

十月十日國慶日將至，國慶籌備委員會今表示，國慶日會有空中兵力操演，各參演單位正緊鑼密鼓進行排練，國防部所屬UH-60M黑鷹直升機，將於9月21日及23日清晨，從松山機場及新竹機場出發博愛特區飛行，通過總統府上空，實施飛行航線會勘及試航，為空中兵力操演揭開序幕。

慶籌會指出，今年國慶國軍預計出動陸軍UH-60M黑鷹直升機、CH-47SD契努克運輸直升機，及空軍AJT型勇鷹高級教練機、AT-3雷虎教練機等，除9月21及23日的航線空勘外，預定於9月26日進行「半兵力」訓練，9月28日及10月4日進行「全兵力」訓練。

慶籌會並提醒，上空機隊操演越過時，引擎聲響較大，屆時請民眾不用緊張，如遇天候影響調整時間，將改於預備日實施，最新資訊請隨時注意官網(https://rocbirthday.tw/)公告。

陸軍CH-47SD契努克運輸直升機。圖／內政部提供
陸軍CH-47SD契努克運輸直升機。圖／內政部提供
國慶空中操演演練規劃。圖／取自內政部資料
國慶空中操演演練規劃。圖／取自內政部資料
空軍AJT型勇鷹高級教練機。圖／內政部提供
空軍AJT型勇鷹高級教練機。圖／內政部提供
空軍AT-3雷虎教練機。圖／內政部提供
空軍AT-3雷虎教練機。圖／內政部提供

黑鷹直升機 國慶 松山機場

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