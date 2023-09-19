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共機擾台103架次創單日新高 總統府籲北京即刻停止

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
總統府發言人林聿禪。圖／總統府提供
總統府發言人林聿禪。圖／總統府提供

國防部昨天表示，本月17日至昨天晨間，計偵獲共機103架次出海活動，已對台海及區域安全造成嚴峻挑戰，呼籲北京當局負起責任，即刻停止此類破壞性的單邊行為；單日103架次數量為有統計以來新高。總統府發言人林聿禪表示，有關中國連日在台海及區域周邊的軍事動態，我國國防部及國安團隊都有完整掌握，有能力確保國家安全無虞，作為國際社會負責任的一分子，台灣也將持續與相關國家協力，確保區域安全穩定。

林聿禪表示，台海區域的和平穩定攸關印太地區安全與繁榮福祉，也是區域各方的共同責任。北京當局持續的軍事騷擾，不僅無助於國際形象的改善，更徒導致緊張情勢急劇升高，區域安全穩定的現狀受到破壞，呼籲北京當局負起責任，即刻停止此類破壞性的單邊行為。

北京 台海 國防部

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