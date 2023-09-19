共機擾台 103架次創單日新高

國防部昨天表示，本月十七日至昨天晨間，計偵獲共機一○三架次出海活動，已對台海及區域安全造成嚴峻挑戰，呼籲北京當局負起責任，即刻停止此類破壞性的單邊行為。單日（廿四小時）一○三架次數量為有統計以來新高。

國防部表示，同時段國軍並偵獲共艦九艘次，持續在台海周邊活動；其中，共機逾越海峽中線及其延伸線進入我西南及東南空域計四十架次，由北到南分别為蘇愷卅戰機十架次、殲十戰機十二架次、殲十一戰機四架次、殲十六戰機十架次，運油廿加油機、空警五百預警機各兩架次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部說，國軍秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」態度沉著應對，並依「作戰為背景、訓練為著眼」指導，以「處處是戰場」思維，融入「時時做訓練」概念，提升防衛作戰能力。

國防部說，台海和平穩定攸關印太地區安全與繁榮福祉，是區域各方的共同責任；共軍持續的軍事騷擾，易導致緊張情勢急劇升高、惡化區域安全，呼籲北京當局負起責任，即刻停止此類破壞性的單邊行為。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，這不排除是共軍依年度計畫所實施的計畫性演習，未必有特定的政治針對性。而演習的主要目的，除繼續藉在我方限航區長時間飛行以對台灣海峽實施新一波的「法律戰」外，另外就是隨著「運油廿」空中加油機數量成長，開始安排讓各戰鬥機部隊輪流出動，與運油廿共同演練海上空中加油作業。

揭仲說，共軍一口氣出動一○三架次軍機，打破四月十日單日九十一架次紀錄；但在「逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域」部分，四十架次未超越四月十日當天五十四架次。

針對法新社記者提問共機在台海周邊活動，大陸外交部發言人毛寧回應時宣稱，這不是外交問題，「我要告訴你的是，台灣是中國領土的一部分，不存在所謂『海峽中線』。」

侯友宜：反對共機擾台

【特派記者侯俐安／華盛頓報導】國民黨總統參選人侯友宜訪美第四天，共機擾台卻破百架，侯受訪時隔海向中共喊話，「我反對共機不斷擾台，破壞台好和平穩定」，他呼籲大陸對這種軍機擾台事件要停止，「這只會徒增台灣人民的反感，對兩岸和平沒有助益」。