獨／軍備局鐵騎偵搜車亮相 被爆電池位置與引擎兩爭議

國防部軍備局日前在台北航太展展示國造「鐵騎專案」研發的偵搜戰術輪車原型車，但風光背後卻遭基層爆料，指供應全車遙控槍塔與光電偵蒐儀的電池，設計裸露在車外，若遭攻擊恐全車偵搜與武器系統即失能；而全車引擎與動力系統，則是民間廠商為研發任務一度失利下「應急」所提供，是自美製軍用悍馬車上拆裝下來的舊式引擎。

軍備局表示，車輛引擎雖確屬軍規悍馬車AMG引擎，但屬馬力達到205HP的6500CC渦輪引擎，這款引擎國軍現役悍馬車均未曾使用過。而鐵騎專案樣車已於今年3月完成測評，符合軍種作戰需求，目前均依計畫節點執行系統整合。而依陸軍作戰需求，為滿足車內人員操作便利性及安全性，槍塔及光電系統電瓶採外掛模組化設計；電瓶外罩採高強度防護鋼板，可抗7.62公厘穿甲彈射擊。

「鐵騎專案」由軍備局、工研院與中科院合作研發整合，工研院負責載台與動力系統。據了解，由於動力系統原得標廠商交付樣品無法通過軍規性能的要求，工研院因此臨時尋求國內知名「J」廠商的支援，該廠商自所持有1輛軍規悍馬車引擎加以拆卸，交付工研院測試通過，成為新型戰術偵搜輪車載台的動力系統。

軍方基層指出，這輛戰術偵搜輪車將供應全車遙控槍塔與光電偵蒐儀的電池設計置放於車輛左後側，曝露於車殼，一旦遭到射擊，全車恐戰系將陷入失能。而原型車引擎動力系統並非新式型號，難以理解新型輪車為何使用悍馬車舊式引擎，而未採用新式引擎。

記者於航太展展場實際觀察鐵騎原型車，展示位置圍起紅龍柱，開展之初車輛一度被質疑沒裝雨刷，後緊急裝上，而電池盒位置巧妙被隱藏在平面無法觀察拍攝的死角，但現場有測試影片展示360度全車角度，可清楚觀察被裝在左後車殼上的電池外殼。