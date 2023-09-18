獨／海基魚叉飛彈被爆妥善率低落 台美月前會商解決

國防部否決中科院在本屆台北航太展展出「增程型」雄風3型反艦飛彈，但中科院藉由實測影片，首度同時展現國造雄3、雄2與美製魚叉飛彈對靶艦造成的破壞力，魚叉敬陪末座，藉以展示國造反艦飛彈威力。據指出，海軍主力艦艇上配備的魚叉飛彈，因故障缺件等因素須送美維修，妥善率已連5年低於部頒標準，我方要求美撤換軍購專案經理人，台美月前為此在台舉行專案會議，研討提升魚叉飛彈妥善率，要求美方解決問題。

海軍司令部表示，海軍魚叉飛彈妥善數可滿足戰備需求；但軍購專案經理任用非屬海軍權責，不予評論。

中科院月前曾向國防部核備，希望在航太展國防館展出國軍強化海空兵力專案預算案中所採購增程型雄風3型反艦飛彈模型，以吸引國人目光與焦點，但音到否決。中科院在航展上透由影片，展示新成軍國造雄2、雄3反艦飛彈機動車隊、基地、野戰部署、實彈射擊等畫面，其中首度公布包括美製魚叉反艦飛彈實彈射擊後造成靶艦破壞的畫面，其中1幀3型彈在同一靶艦造成破壞面的照片，清楚呈現出各自威力，除特意呈現魚叉飛彈破壞力敬陪末座外，也強調國造反艦飛彈妥善率佳，成為海軍穩定的主戰裝備。

我國自1998年起陸續獲得RGM-84魚叉飛彈，搭配射控系統陸續配備於我美製水面主戰艦艇，包括基隆級艦、濟陽級艦、派里級艦等。而海軍因「政策軍購」使然，目前也已對美下單採購陸射型魚叉飛彈系統，我國將成為國際間少數同時擁有大批艦射、潛射、空射與陸射型等魚叉反艦飛彈的國家。

但海軍最早獲得的RGM-84魚叉飛彈，因老舊缺件而頻生故障，且美商堅持飛彈必須送回美國本土進行維修，不但維護支援線過長，料件也難以取得。據指出，海軍主戰艦艇的魚叉飛彈，妥善率已連續5年低於部頒標準。面對共軍艦艇近年屢次迫近我鄰接區，我主戰艦艇必須頻繁出海投射戰力阻絕共軍挑釁，主戰裝備必須提高妥善，為解決這個問題，台美月前在台舉行協調會議，我方除再行針對魚叉飛彈關鍵零附件進行採購外，並強烈要求美方撤換軍購專案代理人，希望解決魚叉飛彈長期妥善率不佳的問題。

但據了解，美商針對我所擁有各型大批魚叉飛彈，仍無意在台建構維修能量，海軍目前最新採購的「魚叉飛彈海岸防衛系統」，美方甚至要求不實施工業合作。