獨／國軍攻擊型無人機 對美採購7百套、中科院3百套

據證實，包括陸軍、憲兵、海軍陸戰隊明（2024）年起將有約1000套軍規攻擊型無人機系統的需求，其中300套將向中科院採購有「台版彈簧刀」之稱的國造「巡飛彈1型」，其餘700枚則向美國採購「原版」彈簧刀（Switchblade）無人攻擊機。

國防部證實，因應未來戰爭型態與敵情威脅，國軍依作戰需求完成無人機籌建規劃；而各型無人機建案採「對外軍購與國防自主」等多元管道籌獲，以快速形成戰力。有關詳細軍事採購部分，因內容涉及機敏，不予評論。

至於本報提問中科院既有製造同型攻擊型無人機的能量，國軍為何大部分向美採購？是否違反國防自主原則？未獲國防部進一步說明。

「2023年台北國際航太暨國防工業展」日前閉幕，中科院在「國防館」大舉展出包括「巡飛彈1、2型」等國造軍規攻擊型無人機，爭取軍種支持；美國研發生產「彈簧刀」攻擊型無人機系統的「空境」（AeroViroment）公司也在美國在台協會館區設有據點，雙方相互較勁。而「空境」由美國太平洋陸戰隊前司令退役中將盧德（Steven Rudder）以顧問名義率隊坐鎮，他日前在海軍司令唐華率海軍官校學生參觀時，向媒體披露我國所採購彈簧刀，可望在台合作生產。

據證實，包括陸軍、憲兵、海軍陸戰隊3個軍種，明（2024）年起規劃採購約1千套軍規攻擊型無人機系統，其中700套將對美採軍購方式獲得，獲得目標是「彈簧刀」攻擊型無人機系統，目前仍待美向國會報告後再由安全合作局正式公布；而中科院的「巡飛彈1型」則可望獲得300套訂單。

根據2024年國防預算案公開版內容顯示，陸軍、憲兵在「一般裝備」獲得項目中，編列有「獵鴞」、海軍則編列有「獵鵂」等未說明獲得項目的專案預算，「鴞」是鴞形目鳥類的統稱，屬飛行無聲且為夜行性的猛禽；「鵂」則為鴟鴞的一種，是捕食鼠、兔的益鳥。按國軍過去以「獵」字開頭後接特定動物名稱的專案名，多屬攜行式反裝甲武器購案，研判軍種採購攻擊型無人機預即為此兩案。

中科院資料顯示，國造巡飛彈1型有輕便、容易攜帶、機動性高等特色，可由單兵攜行用於作戰，酬載高爆彈頭或是穿甲彈頭的巡飛彈，導控距離大於10公里、滯空時間大於15分鐘，可採可見光／紅外線（EO / IR）導引，中後端導引可採人工智慧輔助攻擊手辨識目標，可用攻擊敵裝甲車輛或步兵陣地。中科院另在航太展展出研發中車載的巡飛彈2型，性能尚待驗測確認。