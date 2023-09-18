共軍海空大舉操演 揭仲：不排除為年度計畫性演習

針對共軍9月17日出動多達103架次軍機進入台灣周邊空域，中華戰略前瞻協會研究員揭仲今天表示，這波共軍軍演動員範圍，包括空軍軍機與中共海軍三大艦隊，研判是由中央軍委聯合作戰指揮中心負責指揮。不排除是共軍依年度計畫所實施的計畫演習。

揭仲說，共軍在9月17日一口氣出動103架次軍機，進入台灣周邊空域，打破4月10日當天單日91架次紀錄，是共軍軍機開始擾台以來的最高紀錄；但在逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域部分，9月17日是40架次，未超越4月10日當天的54架次。

關於中共從9月10日迄今，在台灣周邊與西太平洋頻繁舉行大規模軍事演習的動機，揭仲認為，共軍9月11日到9月15日在巴士海峽與西太平洋的大規模海空聯合演習，包括以山東號航艦戰鬥群為核心，分別與來自巴士海峽的空軍打擊機群，及從宮古海峽南下的艦隊，所執行的二場對抗演習；加上055型驅逐艦在日本對馬海峽附近巡弋等，不排除是對美日韓8月18日簽署的三邊協議做出回應；這段時間的演習，動員範圍包括空軍軍機與中共海軍的三大艦隊，研判是由中央軍委聯合作戰指揮中心負責指揮。

揭仲指出，9月17日共軍軍機在台灣周邊的大規模演練，未必有特殊政治動機，不排除是按照年度計畫所實施的計畫演習。

揭仲解釋，每年7月到9月，原本就是共軍各戰區實施大規模跨軍種演習的高峰期；隨著共軍新裝備的加入、武力投射能量的提升與對實戰化的強調，演習規模與強度原本就會逐漸增加。西太平洋實施對抗演習的共軍艦隊，已陸續返航後，9月17日共軍機群的演訓，就有可能是依照年度計畫所實施的演習。

揭仲分析，9月17日共軍進入我防空識別區的40架軍機，可看出二大目的。蘇愷-30、殲-11、殲-10與部分殲-16戰鬥機，執行海峽中線以東，我方限航區內長時間飛行，否定我方有權依法設立限航區的新一波法律戰；進入我西南、南方與東南空域的機群，包括2架運油-20，若干架次殲-16戰鬥機，1架次空中預警機，是實施戰鬥機海上空中加油，執行長距離護航與打擊任務的演練。

揭仲說，9月13日共軍也派出3架運油-20，若干架次殲-16戰鬥機與空中預警機，幾乎同樣編組，前往我西南、南方與東南空域，執行相同演練項目。

揭仲表示，共軍9月13日與9月17日，短時間內執行二次戰鬥機海上空中加油演練，出動多達5架次運油-20空中加油機，應該是隨著運油-20機隊數量成長，共軍安排讓各戰鬥機部隊輪流出動，與運油-20共同演練海上空中加油作業。