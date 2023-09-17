國防部具即時獲得共軍地面目標位置能力 美衛星示警

國防部今日針對共軍動態，罕見指出掌握監控共軍地面防空、遠火等地面部隊動態，情資來源受到關注。一般研判是美方提供的衛星即時偵照情資。

國防部發言人孫立方今天表示，國軍今上午陸續偵獲中共殲-10、殲-16、轟六、空警-500、運-9、運油-20及彩虹4無人機等廿八架各型軍機出海活動，其中廿架次逾越海峽中線及其延伸線，進入我西南及東南空域，執行遠海長航等演訓任務。

孫立方還進一步說，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並同步監控共軍防空、遠火等部隊動態，統籌任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部過去鮮少公開指明共軍陸地部隊即時動態，尤其是機動配PHL-03的遠火部隊，對岸顯有特殊動作，而國軍獲悉共軍地面部隊移動情資的管道也受到關注，因為國軍缺乏獲得遠程地面機動目標的能力，一旦有相關能力或管道，即能賦予遠程打擊火力目標獲得，國防部今天的舉措耐人尋味。

不具名官員表示，國軍聯合情監偵體系，包含友盟情報合作管道。據了解，主要是美方提供衛星即時偵照情資。

中共所謂「遠火部隊」指的是共軍砲兵能對台灣海峽目標區域實施遠程火力射擊的部隊，如配備射程達六百五十公里的PHL-03遠程多管火箭砲。東部戰區負責攻台的72集團軍所轄遠火部隊。