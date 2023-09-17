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共軍戰機出現台海西南與東南 國軍點名監控遠火部隊

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
共軍PHL 03型遠程火箭砲。圖／截取自Youtube B站滄海九霄帳號影片
共軍PHL 03型遠程火箭砲。圖／截取自Youtube B站滄海九霄帳號影片

共軍戰機今天上午大批次出海演訓，20架戰機逾越海峽中線及其延伸線，進入我西南及東南空域。國防部發言人孫立方表示，國軍嚴密掌握監控共軍防空、遠火等部隊動態，統籌任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

遠火旅指的是共軍砲兵能對台灣海峽目標區域，進行遠程火力射擊的部隊，旅級下有遠火營。據了解，東部戰區負責攻台的是72集團軍，所轄遠火旅據信部署在福建，配備射程達650公里的PHL-03遠程多管火箭砲。

國防部曾在國防報告書披露，台海當面解放軍陸軍部隊部署此型多管火箭，火力可涵蓋台灣本外島，具首波癱瘓突擊與威懾效果。

孫立方表示，9月17日上午偵獲中共殲-10、殲-16、轟六、空警-500、運-9、運油-20及彩虹4無人機等各型機，計28架次出海活動，20架次逾越海峽中線及其延伸線，進入我西南及東南空域，執行遠海長航等演訓任務。

他指出，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，同步監控共軍防空、遠火等部隊動態，統籌任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部發言人孫立方。圖／國防部
國防部發言人孫立方。圖／國防部

共軍 國防部 飛彈 孫立方

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