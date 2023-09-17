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讀賣新聞：美軍代訓國軍 將達營級規模

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日本讀賣新聞報導，美軍致力加強訓練我國國軍，計畫2025年前，在加州美軍基地訓練600至800人規模的營級陸軍部隊。圖／美軍陸戰隊資料照片
日本讀賣新聞報導，美軍致力加強訓練我國國軍，計畫2025年前，在加州美軍基地訓練600至800人規模的營級陸軍部隊。圖／美軍陸戰隊資料照片

日本讀賣新聞十六日引述多位美台相關人士報導，美軍致力加強訓練我國國軍，計畫二○二五年前，在加州美軍基地訓練六百至八百人規模的營級陸軍部隊。此舉旨在「台灣有事」時，強化國軍在兩岸開戰初期的獨力作戰能力。這是美方首度訓練營級規模的國軍部隊。該報導認為，這是美國欲藉由展現美台合作深化，以加強嚇阻中國大陸。

美國陸軍在加州的訓練設施，目前被列為實施訓練的候選地點。此前國軍陸軍官兵在美國受訓，先從相當於日本自衛隊「分隊」層級的十人左右開始，目前已達到一五○到二五○人的「中隊」（連級）規模。有說法指稱分隊及「班」都是自衛隊最小的組織、也有說法是班的規模較大 。

共軍侵台，國軍在交戰初期，能以一己之力撐多久？備受各界關注。針對代訓國軍，美軍相關人士說，「在中國犯台的前幾周，國軍要能夠挺住」，美國須可對此具備信心和把握。

美國空軍空中機動司令部司令米尼漢（Michael Minihan）一月曾在內部備忘錄中預測，二○二五年台灣有事，造成美中開戰，因此敦促他麾下幹部儘快未雨綢繆。美國正基於此一方針，實施強化國軍能力的措施。例如日媒產經新聞本月披露，國軍也參加八月在美國中西部密西根州舉行、由該州國民兵主辦的聯合軍演。

前述密州的聯演與美國國防部有關，近十年以來，國軍已參加猶他州、夏威夷州及華盛頓州的國民兵演習。每年有兩千至三千人的美軍、五角大廈相關人士訪台，替國軍短期訓練。

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