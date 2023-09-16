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湖口營區路跑慶祝黃埔百年 跑友奔馳裝甲教練場找回憶

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
「中央軍事院校校友總會」等單位今天在陸軍新竹湖口營區舉行「慶祝黃埔建軍建校百年暨823戰役勝利65週年紀念」路跑。圖／鄒雙喜提供
「中央軍事院校校友總會」等單位今天在陸軍新竹湖口營區舉行「慶祝黃埔建軍建校百年暨823戰役勝利65週年紀念」路跑。圖／鄒雙喜提供

「中央軍事院校校友總會」等單位今天在陸軍新竹湖口營區舉行「慶祝黃埔建軍建校百年暨823戰役勝利65週年紀念」路跑，路線穿越湖口營區内裝甲兵教練場，吸引近2千名選手參加。

軍方過去曾開放高雄鳳山陸軍官校、步兵訓練指揮部及中正預校地區，促成「跑三校」馬拉松賽，現已成絕響，湖口營區這項開放營區的路跑活動，因此顯得特殊。

主辦單位表示，欣逢黃埔建軍99週年、八二三砲戰勝利65週年，一群愛好跑步的退役軍人及熱愛國家、敬愛國軍的路跑者，應「中央軍事院校校友總會」及「慶祝黃埔建軍建校百年活動委員會」邀請，在團長徐正冠博士號召下與榮耀九三運動協會團隊，在新竹湖口營區舉辦「榮耀黃埔百年情」路跑，來為黃埔建軍99週年祝賀壽辰及紀念八二三砲戰65週年。

主辦單位說，陸軍司令部積極響應這次慶祝建軍建校迎向百年活動，除指派楊基榮副司令親自召集協調會、實施路勘及行政事項支援外，並責由第六軍團調派24項國軍現役武器裝備於現場陳列，為參賽跑友展示國軍積極戰備演訓、守護家園安全的決心與意志。

活動於今（16）日清晨6點鐘在湖口營區中興台正式展開，共吸引近2千名選手參加。活動於16日清晨6點鐘在湖口營區中興台正式展開，吸引近2千名選手參加，並由退輔會副主委李文忠、新竹縣副縣長陳見賢、中央軍校校友總會理事長彭進明共同鳴槍起跑。

參加這項路跑、達成他「185馬」的王佩陸表示，他曾於民國80年曾在湖口營區服役，他今天從湖口國家校閱場的中興台，沿當年下基地的湖口台地戰備道，再繞到後山的糞箕湖、南園一路奔跑，「跑的不是距離、不是成績，而是滿滿的回憶」。

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