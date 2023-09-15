蔡總統參觀航太國防工業展 期許展現國防自主實力

蔡英文總統今天參觀台北國際航太暨國防工業展後表示，今年參展的主角包含航空、太空、國防、無人系統載具等，每一個方面都可以看到近年來台灣全力發展航太及國防產業的成果，軍民研發、產業的協力合作，更充分展現「國防自主」的實力。

蔡總統下午在臉書發文表示，「2023台北國際航太暨國防工業展」是多年來規模最大的國防展，在國防單位、產業的共同努力之下，今年的展覽，不僅吸引了許多國際買家的關注與洽商，更有不少的國內外軍事迷來到，今天她也到現場參觀、體驗。

蔡總統表示，今年參展的主角包含航空、太空、國防、無人系統載具等，每一個方面都可以看到近年來台灣全力發展航太及國防產業的成果，軍民研發、產業的協力合作，更充分展現「國防自主」的實力。

蔡總統指出，尤其在中華民國國防部的展區，有許多首次展出的亮點，像是一套由台灣研製的「軍用外骨骼」。這套系統可以承載40公斤到100公斤的重量，將能減輕使用者的負荷、增加持續作業的能力，未來在國軍和民間都可以運用，來執行更多困難的工作。蔡總統說，還有首次展出的「5.56公厘XTS112戰鬥步槍」與「反射式內紅點瞄準鏡，她也親自體驗如何使用這把戰鬥步槍。

另外，蔡總統也看了軍規無人機。這些無人機都是由中科院結合國內產業研發製造，政府會依照各軍種需求，分年量產；也開發商規無人機，讓產能極大化，成功提升台灣無人機的研製能量。

蔡總統說，這幾年，一步步推動國防先進科技研究，以及相關武器裝備的研製。像是國機國造、國艦國造、地面基本裝備、軍用無人機等，不僅凝聚了科研能量、系統化培育人才，更重要的，就是把國內的產業鏈整合起來。

蔡總統表示，在這樣的努力下，許多原本依賴國外的關鍵技術，現在很多國內廠商都有能力自製。除了可以開拓海外市場，產業的技術也會更升級，再將這些升級運用到國防科技上，創造正向循環，保護國家的同時也能發展產業，台灣國防自主的能量，也會不斷提升。