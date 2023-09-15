學者：中共軍演同時對台美日示威 並發動法律戰

自9月10日到9月15日上午6時，共軍在西太平洋動作頻頻。光是在台灣周邊，國防部在5天內就偵獲共機161架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域86架次，共艦70艘次。對此，國家政策基金會副研究員揭仲指出，共軍出動兵力，包括北部、東部與南部三大戰區，在台灣海峽、西太平洋與日本等三個戰略方向上，同時對中華民國、美國和日本展示武力，也開啟對台灣新一波的法律戰。

揭仲表示，在台灣海峽部分，主要是9月10日共軍戰機穿越海峽中線後，並未馬上返回中線以西，反而刻意進出我方所劃設，由北往南分別為R8、R9、R11與R5等4個限航區；其中2批共4架次的殲16戰鬥機，更刻意在離台灣本島較近的R9與R11限航區內，進行長時間的穿梭飛行。此行動已創下自2019年3月31日，共機開始刻意越過中線後的首例，不排除會形成共機穿越中線的新模式，使兩岸空中兵力短兵相接、甚至擦槍走火的風險顯著增加。

他強調，我方依據《要塞堡壘地帶法》於中線以東、緊貼中線劃設這4個限航區，作為空軍在中線附近的應變區；共軍派戰機在此長時間停留，甚至在不同限航區之間穿梭飛行，除了示威、壓縮我空防縱深外，也是以實際行動否定我方有權依據法律，於台灣海峽劃設限航區，是中共新一波的法律戰。

在西太平洋方面，9月11日中共不僅從東部戰區派出8艘驅逐艦與護衛艦，經宮古海峽進入西太平洋；也從南部戰區派出由6艘軍艦組成的「山東號」航艦戰鬥群，經巴士海峽進入西太平洋。若再加上9月14日通過宮古海峽，由北部戰區3艘軍艦所組成的第45批「亞丁灣護航支隊」，共軍在西太平洋共有來自三大艦隊，合計多達17艘水面艦，水下還有數量不明的潛艦。如此規模是2014年12月「機動6號演習」以來，中共海軍在西太平洋規模最大的一次艦隊集結，論戰力更是其有史以來最強。且依日本所公布的訊息，可研判這些艦隊在9月15日前並未會合，而是分成兩部分，13日開始於菲律賓海至關島一帶的西太平洋海域，舉行大規模的海空聯合實兵對抗演習。

揭仲解釋，此舉不但是向美國和區域其他國家展示，共軍已具備在西太平洋進行以航艦戰鬥群為核心的大規模海軍作戰的能力，其中包括與聯合作戰密切相關的導航、通訊與指揮管制能力等。而且演習區就在美軍航艦打擊群戰時的戰術位置，向美方示威叫板的意味濃厚。

此外，當17艘水面艦在西太平洋舉行大規模演習時，共軍北部戰區派出055大型驅逐艦無錫號、1艘054A型護衛艦及1艘綜合補給艦，於9月12日至14日，在對馬海峽一帶巡弋，形同對日本示威。這讓人懷疑可能為共軍聯合作戰演習的一環，也就是當主力在台灣周邊與西太平洋交戰時，另派一個支隊前往日本周邊，牽制日本自衛隊。