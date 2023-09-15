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無人機成國防重點 立委質疑功能超佛心「只察不打」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君認為無人機扮演戰爭重要角色，國防部採購的無人機僅有偵查能力，是否足以保護台灣安全。圖／立委馬文君提供
立委馬文君認為無人機扮演戰爭重要角色，國防部採購的無人機僅有偵查能力，是否足以保護台灣安全。圖／立委馬文君提供

無人機扮演戰爭重要角色，國防部也加強無人機戰力，陸海空三軍明年將大筆採購中科院研發的無人機。立委馬文君說，這批無人機為軍用商規，只具有偵查功能，無打擊作戰能力，質疑這批無人機「超佛心」能否因應戰場需求，要嚴格把關。

馬文君說，3年前亞美尼亞、亞賽拜然戰爭，土耳其製Bayraktar TB2「察打一體」無人機聲名大噪；俄烏戰爭無人機也扮演重要角色，總結兩場戰爭的經驗，無人機應用成效如何，會直接反映戰況。

她說，政府有意籌組無人機國家隊，明年國防預算重頭戲，就是無人機。中科院發表五款「軍用商規」無人機，分別是「艦載監偵無人機」、「陸用監偵無人機」、「目獲型無人機」、「監偵型無人機」，以及「微型無人機」，陸海空軍都買單了。

陸軍2年共編列2.7億元採購320架「微型無人機」，編列5.6億萬元採購72架「目獲型無人機」。海軍司5年編列24.1億元，採購96架「陸用監偵型無人機」，另外2年編列4.2億元採購16架「艦載型無人機」。空軍司明年也編列2.9億元採購315架「微型無人機」。

陸海空軍的採購理由，無非都是「強化偵察效能」，「擴大監控區域」等，但牽涉到國防安全，仍須嚴格把關，「軍用商規」無人機，性能與「軍規」到底落差有多大？

中科院選定配合的「無人機國家隊」，是否有能力維持產線？還是國防部訂單完成後，就要關閉產線？廠商有能力取得國防部以外訂單嗎？否則產線如何維持？否則高昂價格研發的無人機，後續保修跟維護將如何進行？要是廠商關閉生產線，軍方就必須另外尋找商援。

這批「軍用商規」無人機只察不打，但解放軍野戰防空可能更勝俄羅斯，國防部既然花大筆預算採購無人機，就要買到能用、好用的產品。馬文君說，等立院新會期開議後，會對這些問題逐一就教國防部，為國防預算把關，也希望這些戰備實際提升國防安全。

中光智能機器人在台北國際航太暨國防工業展，首度曝光的全新產品「VTOL原型無人機」。本報資料照片
中光智能機器人在台北國際航太暨國防工業展，首度曝光的全新產品「VTOL原型無人機」。本報資料照片

馬文君 國防部 俄烏戰爭

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