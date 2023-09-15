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陸軍官兵寢室飲酒作樂「還拍片」 六軍團：清查涉案人員嚴懲

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
近日網路上流傳4名陸軍584旅官兵，在寢室內飲酒作樂的影片。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 本報系資料照(示意圖，非文中當事人）
近日網路上流傳4名陸軍584旅官兵，在寢室內飲酒作樂的影片。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 本報系資料照(示意圖，非文中當事人）

近期網路流傳一段國軍士官兵在營內寢室飲酒畫面，引發議論。陸軍第六軍團表示，經查影片轄屬584旅常備兵役軍事訓練鄭姓二兵，涉及在營內違規使用智慧型手機，涉案人員均予以嚴厲處分，並檢討督管階層疏失責任。

近日網路上流傳4名陸軍584旅官兵，在寢室內飲酒作樂的影片，一人疑以手機拍下其他3人滿臉通紅，甚至傳訊息給友人稱酒是偷渡進去的，一人喝一瓶，剛喝完。

陸軍第六軍團表示，有關社群網站披露轄屬584旅常備兵役軍事訓練鄭姓二兵，涉及在營內違規使用智慧型手機，其中並出現同袍飲酒畫面。對於渠等失序行逕，甚感遺憾，後續將針對畫面內容逐一比對、清查，有關的涉案人員均予以嚴厲處分，並檢討督管階層疏失責任。

六軍團強調，軍紀是軍隊的命脈，對於部隊內部管理的運作，官兵法紀教育的宣導以及資安保密的要求，均嚴格查察、落實執行，絕不讓少數害群之馬，破壞國軍榮譽，影響部隊紀律與嚴整性。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陸軍 兵役 國軍

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