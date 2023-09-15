美重新分配經費 給我17億軍事融資

華爾街日報報導，美國官員表示，由於埃及未能在人權和其他議題上取得進展，美國計畫將原本分配給埃及的部分外國軍事融資（Foreign Military Financing）轉向台灣，金額為五千五百萬美元（約台幣十七點五億元）。

根據國會通知，重新分配援助目的在加強台灣自衛能力，包括空中和海岸防禦系統、無人機、彈道飛彈防禦和網路防禦；美國也可能協助提供防護裝備、小中重型武器系統、戰術通訊和彈藥等。而白宮、國務院和國防部皆未立即回應相關報導。

官員說，拜登政府已通知國會，以釋放政治犯為條件的對埃及八千五百萬美元援助將扣留，甚至部分議員還在推動要扣住另一筆二點三五億美元的有條件援助。與此同時，民主黨人對埃及應為其人權紀錄接受懲罰的呼聲日益高漲。

報導指出，與人權紀錄相關的有條件援助，只占美國每年對埃及十三億美元軍援總額的一小部分。多名美國官員表示，拜登政府計畫將其中五千五百萬美元的援助資金轉向台灣，三千萬美元轉向黎巴嫩。

在美中關係日益緊張之際，華府一直在尋求加強與台灣的軍事夥伴關係，而自貝魯特港口二○二○年發生致命爆炸以來，黎巴嫩一直深陷政治和經濟危機。

康乃狄克州民主黨籍聯邦參議員墨菲在聲明中說：「過去兩年，拜登政府以埃及侵犯人權為由，拒絕向埃及提供部分軍事援助，這點值得讚揚。」埃及駐華盛頓大使館尚未回應相關報導置評要求。

拜登政府上個月首度根據通常用於援助主權獨立國家的「外國軍事融資」計畫，批准提供台灣八千萬美元軍備。官員表示，美國預計近期向台灣提供高達三點二億美元的軍事援助。

這項對台「外國軍事融資」法源授權來自二○二三財年美國國防授權法，授權拜登政府在五年內可提供總價一百億美元的無償軍援（每年最多廿億美元），以及廿億美元、設定十二年內還款的軍事融資直接貸款，以支持台灣面對北京的侵略。