聽新聞
test
0:00 / 0:00

美重新分配經費 給我17億軍事融資

聯合報／ 國際中心／綜合報導
外媒報導，美國擬將原本分配給埃及的外國軍事融資轉給台灣，金額為五千五百萬美元。圖為美製拖式飛彈。本報資料照片
外媒報導，美國擬將原本分配給埃及的外國軍事融資轉給台灣，金額為五千五百萬美元。圖為美製拖式飛彈。本報資料照片

華爾街日報報導，美國官員表示，由於埃及未能在人權和其他議題上取得進展，美國計畫將原本分配給埃及的部分外國軍事融資（Foreign Military Financing）轉向台灣，金額為五千五百萬美元（約台幣十七點五億元）。

根據國會通知，重新分配援助目的在加強台灣自衛能力，包括空中和海岸防禦系統、無人機、彈道飛彈防禦和網路防禦；美國也可能協助提供防護裝備、小中重型武器系統、戰術通訊和彈藥等。而白宮、國務院和國防部皆未立即回應相關報導。

官員說，拜登政府已通知國會，以釋放政治犯為條件的對埃及八千五百萬美元援助將扣留，甚至部分議員還在推動要扣住另一筆二點三五億美元的有條件援助。與此同時，民主黨人對埃及應為其人權紀錄接受懲罰的呼聲日益高漲。

報導指出，與人權紀錄相關的有條件援助，只占美國每年對埃及十三億美元軍援總額的一小部分。多名美國官員表示，拜登政府計畫將其中五千五百萬美元的援助資金轉向台灣，三千萬美元轉向黎巴嫩。

在美中關係日益緊張之際，華府一直在尋求加強與台灣的軍事夥伴關係，而自貝魯特港口二○二○年發生致命爆炸以來，黎巴嫩一直深陷政治和經濟危機。

康乃狄克州民主黨籍聯邦參議員墨菲在聲明中說：「過去兩年，拜登政府以埃及侵犯人權為由，拒絕向埃及提供部分軍事援助，這點值得讚揚。」埃及駐華盛頓大使館尚未回應相關報導置評要求。

拜登政府上個月首度根據通常用於援助主權獨立國家的「外國軍事融資」計畫，批准提供台灣八千萬美元軍備。官員表示，美國預計近期向台灣提供高達三點二億美元的軍事援助。

這項對台「外國軍事融資」法源授權來自二○二三財年美國國防授權法，授權拜登政府在五年內可提供總價一百億美元的無償軍援（每年最多廿億美元），以及廿億美元、設定十二年內還款的軍事融資直接貸款，以支持台灣面對北京的侵略。

埃及 美國 拜登

延伸閱讀

推動舊金山拜習會 中國學者：美國須有更多誠意

尹錫悅唱美國派、小馬可士訪美 謝金河：越南成美最後一張抗中拼圖

埃及人權問題沒進展 美擬將17.5億軍援轉給台灣

美眾院對拜登展開彈劾調查 白宮批評

相關新聞

美重新分配經費 給我17億軍事融資

華爾街日報報導，美國官員表示，由於埃及未能在人權和其他議題上取得進展，美國計畫將原本分配給埃及的部分外國軍事融資（For...

黃曙光：首艘國造潛艦10月泊港測試 2024交付海軍

國造潛艦專案小組召集人黃曙光接受日經亞洲訪問，他呼籲美日菲等國與台灣建立聯合資訊通報機制以反制中國軍事威脅，並透露首艘國...

美方擬將埃及軍援轉台灣 藍委：優先投入減少台海風險

根據華爾街日報報導，由於埃及未能在人權和其他議題有所進展，拜登政府擬將其中5500萬美元（約合新台幣17.5億元）的軍援...

三軍士官新生開學 蔡英文總統勉以專業成為優質部隊骨幹

總統蔡英文今天南下高雄出席三軍士官新生聯合開學典禮，總統表示，一個士官價值並不是位階高低，而是專業與能力，希望大家以專業...

山東號航艦西太平洋演訓 40架次共機擾台周邊空域

中共山東號航艦在西太平洋演訓，國防部指出，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機68架次（其中逾越海峽中線及其延...

美中海軍角力／兵推顯示風險高 為何美國仍要用20世紀艦隊應對21世紀中國？

二次世界大戰以來，美國海軍從未像此刻這樣，因面對中國大陸日益升高的軍事威脅，迫切需要擁抱新科技及新武器系統。美方多項台海兵棋推演顯示，傳統驅逐艦有其弱點，但在實際建軍部署上，美軍轉向了嗎？紐約時報近日以長文報導美國部分國防官員及分析家對當前美軍斥巨資造大艦的疑慮，也揭露了拉扯美軍建軍方向的各種力量...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦