【即時短評】錢康明每日一爆高虹安內幕如八點檔 打的恐是七傷拳

新竹市長高虹安近日面臨涉貪起訴後最大政治風暴，「被離職」政務官錢康明驚曝高男友干預市政爭議，凌遲式爆料猶如上演「風城」八點檔；劇情直指高虹安放任男友李忠庭遊走公部門，宛如「地下市長」最受非議，高雖難辭其咎，錢康明擠牙膏式的爆料也非高明之舉，既被質疑戀棧官位，爆料也不見一刀斃命證據，傷人也自傷。

高虹安涉詐國會助理費爭議後當選市長，理應自知言行舉止會被放大檢視，但就任市長後似未更加謹言慎行，近日接連被爆出搭名車、住豪宅等，都不見避嫌，男友李忠庭更被指涉與市府人員密談、喬事，公私分際模糊。

「小內閣」人事異動後續引發風波更讓人瞠目結舌，高虹安延攬的文化局長錢康明去職後，特別點名李忠庭插手市政，昨天更暗指李在高的授意下，主導新竹跨年晚會一事，似乎呼應他之前的臉書文「做了一個擋人財路的夢」，指控不言可喻。

竹市府雖對此急發聲明，自清今年並沒有要辦跨年晚會的標案，竹縣府也幫忙背書，指縣市早有共識要支持民間自辦跨年晚會，卻未解釋李忠庭為何曾經居中穿針引線，還能要求錢康明辭職，究竟李擔任什麼角色？市長高虹安應直球說明。

回過頭看錢康明，政務官離職後頻發文爆料，政治道德上已引起爭議。錢若認為「男友干政」鑿痕斑斑，大可基於職責，在任內公開揭發後辭職離去，既有政務官的擔當，也有揭弊的勇氣，但他在任內選擇隱而不發，「被請辭」後才擠牙膏式地爆料，報復心態似遠大於正義感。

從錢康明發文內容來看，也形同自證被架空多時，完全無法主導負責承辦的業務，有民代私下議論其能力恐早受質疑，才有今日的火車對撞情節。