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航太與國防工業展 國軍將秀自研無人機

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

無人機將可以背在軍人身上！國防部13日公布今年「航太與國防工業展」的展覽成果，其中除了傳統的幻象、經國號戰機外，今年更有多款無人機首次展出，包括可隨身攜帶，可續航10公里的「巡飛彈」系列無人機。另外還有新型「偵搜戰術輪車」、戰機模擬艙等都是首次展出。

國軍既有戰力強

國防部表示，今年航太暨國防工業展以「創新自主、堅實國防」為參展主軸，將規劃「勤訓精練捍衛領空廊道、無人機裝備、聯合作戰裝備、軍民通用科技展區與國防菁英招募專區」，將展出54項武器裝備與研發成果。

其中，「勤訓精練捍衛領空廊道」將以情境模式結合觸控互動、全息投影等科技元素，呈現F-104型機、T-34型機、F-5E型戰機、IDF型戰機及新式高教機等軍機介紹與3D影像；無人機展區將會展出騰雲無人機及反輻射系列無人機等11項產品。

隨身無人機擴大打擊

其中，無人機從翼展達20公尺，可作20小時長途偵查的騰雲無人機，到可以滯空15分鐘，還可背在身上、於不同地形與情境部署的「巡飛彈」系列無人機都將首次展出。國防部表示，展出的11款無人機中，有五款是攻擊型，可讓外界一窺國軍在無人機「偵打一體」的最新研發成果。

聯合作戰裝備展區則會展出制空、制海、地面裝備等26項武器裝備，其中亮點展品有「新式高教機」、「偵搜戰術輪車」、「雄二反艦飛彈」、「雄三超音速反艦飛彈」、「高效能艦艇後續艦」及「新型救難艦」等自主研發成果，要展現國防科技研發與堅實國防自主的能力。

軍民通用科技展區將展出「航太級金屬3D列印製造技術及軍民儲電系統」等10項展品，其中，軍民儲電系統可取代柴油發電機，無噪音、無廢熱及高溫、不會污染環境、熱像隱密性佳及後勤補給容易，可維持任務執行，解決運補不易，增加能源彈性。

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