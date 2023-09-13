軍備局鐵騎專案輪型偵搜車P2原型車航太展首曝光
國防部軍備局以鐵騎專案為名，研發輪型偵搜車P2原型車、中科院研以悍馬車作為陸地移動載台的巡飛彈二型無人機，今天首度在台北國際航太暨國防工業展曝光。
台北國際航太暨國防工業展將從9月14日至16日，一連三天在台北南港展覽館1館舉行。國防部今天舉行國防舘開展記者會，向外界說明展品。
國防部表示，為落實政府國防自主政策，國防部今年以創新自主、堅實國防為參展主軸，整合陸、海、空軍司令部、國防大學、軍備局生產製造中心、國家中山科學研究院及北部地區人才招募中心等7個單位，以國防專館參加展出。
國防館規畫勤訓精練衛領空廊道，無人機裝備，聯合作戰裝備，軍民通用科技展區，國防菁英招募專區等五展區，總計展出54項武器裝備及研發成果。
國防部指出，無人機應用及技術發展日新月異，國防部因應當前敵情威脅，建構不對稱戰力，持續推動深化無人機技術，展出騰雲無人機及反輻射系列構型無人機等11項展品，從傳統偵蒐打一體，至目前群控群攻，及人工智慧應用。由悍馬車作為陸地載台的巡飛彈二型無人機、新式大型偵蒐騰雲機等裝備，都是首度展出。
在聯合作戰裝備展區，以防衛固守，重層嚇阻戰略構想，展出制空、制海、面裝備等26項武器裝備，其中亮點展品有鐵騎專案新式戰術輪車。
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