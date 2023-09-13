美眾院中共委員會主席警告「明年總統大選後 台海最凶險」

美國聯邦眾議院中共競爭特別委員會主席蓋拉格十一日說，中共總書記習近平近期屢提韓戰，似乎準備打仗；台海處於高度危險時刻，明年一月台灣總統大選若民進黨勝選，局勢將格外凶險。

蓋拉格與眾院中共競爭特別委員會民主黨首席議員克利什納穆希十一日訪問紐約，與金融界高層兵棋推演、探討投資中國的風險。

蓋拉格以「高度危險」形容台海局勢，提到習近平面臨經濟挑戰、中國人口老化問題日益嚴重。外界對習近平是否想奪取台灣眾說紛紜，但他認為俄烏戰爭啟示在於「獨裁者說他想做某件事時，大家不能輕忽風險，至少要未雨綢繆，而他一直告訴我們必要時不惜動武」。

中央社報導，蓋拉格認為台海最危險時刻將隨明年一月台灣總統大選落幕展開，如果民進黨勝選，局勢將格外凶險。其他變數包括美國海軍規模縮小，二○二七年預計縮減到二百八十艘艦艇，這正好是外傳習近平指示軍方做好攻台準備的年度。

【記者洪哲政／台北報導】明年總統大選後的兩岸關係，國防部情次室助次黃文啟昨表示，共軍會繼續對台施壓，國軍必須比今天作更好的準備，明天壓力絕對比今天大。

媒體詢及國防部研判明年大選結束後會出現什麼局面？兩岸情勢會更緊張嗎？黃文啟表示，共軍會對我們繼續施壓，明天的壓力絕對比今天大。