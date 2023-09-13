冷眼集／上層方向錯 只能治標求即戰力

我政府發布國防報告書的目的，是讓國人與國際瞭解，中華民國面對的安全狀況，以及軍方因應狀況採取的策略。就此而言，今年版報告書確實達到此一功能，字裡行間看得出國軍試圖努力改變，然而台海局勢日益險峻，國防部撐持大局愈來愈辛苦，也是遮掩不掉的冷酷事實。

國防部將以往「重層嚇阻，發揮聯合戰力」改為「重層嚇阻，結合區域聯防」，強調結合區域聯防機制，與夥伴強化作戰共通性。近年台美軍事交流密切化檯面化，可謂由官方之口證實。

然而，新版報告書中的其他變化，顯示國軍面臨形勢嚴重程度為過去所無。建軍強調小型、機動、人工智慧，其實就是承認面對中共持續大幅擴軍，我方難以與之匹敵，只能祭出不對稱招式；強調新裝備必須能迅速獲得並形成戰力，潛台詞就是危機已一觸即發，必須追求治標式的即戰力，沒有好整以暇空間。

與不對稱建軍相呼應的是恢復徵兵與後備軍人教召延長、跨部會防衛動員機制建立等措施，並強調善用海島防衛優勢，進行灘岸阻絕、城鎮戰，同樣證明一旦台海衝突爆發，戰火勢必蔓延到本島，全民都無法置身事外。

國防報告書中揭櫫的各項軍事改革，確實對症下藥。問題是，如果「疫情」過度猖獗，對症也不代表必然就藥到病除。蔡政府無疑是近卅年來對國防投資最多的時代，撇開過度追求「國造」與大內宣的的偏執，八年來確實對軍力提升有所貢獻。然而若問民眾，這幾年是否感覺國家變得更安全？相信多數人答案都是否定。

問題的癥結，絕非建軍投資不應該，而是政府不能把必要條件當充分條件，以為單憑充實硬實力就可維護國家安全；上層的基本方向錯誤，無法靠下層執行面的努力來扭轉，如果想不通此點，只會距離國家安全愈來愈遠。