新版國防報告書凸顯「縱深防衛」 義務役與後備部隊是要角

國防部昨天公布今年版國防報告書，揭露國軍將結合美印太戰略部署向外拓展防衛空間，先制打擊敵犯台部隊；國土防衛規畫則具體描述搭配灘岸阻絕、善用守備區地形、地物、地貌、鄉鎮、建物及重要目標防護等防衛作戰手段，形成重層縱深反擊能力，增加防衛密度、迫使敵犯台失敗。未來一年制義務役男、後備軍人在戰時也將納入這項「縱深防衛」任務。

國防報告書上次發行為兩年前，今年版內容分為「區域情勢」、「國防戰力」、「政策興革」、「國防治理」、「榮耀傳承」五個篇章；關鍵「軍事戰略」提出國軍依「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略指導，推動「防衛固守，確保國土安全」、「重層嚇阻，結合區域聯防」、「縱深防衛：以不對稱作戰思維推動重層嚇阻」等原則。

今年首度獨立出現「縱深防衛」章節，詳述為彌補國土防衛縱深不足，國軍在既有濱海與灘岸防衛戰力基礎上，積極整建籌獲機動、小型、人攜式及智慧（AI）武器裝備及無人機暨其防禦系統，期快速提升嚇阻敵侵略的不對稱關鍵戰力。另外，透過義務役期調整、精進軍事訓練，強化守備部隊戰力，並藉由後備改革推動各項備戰精進措施，厚植「即時動員、即時作戰」後備部隊，達成強化固守性與戰略持久目標。

報告書還指出，國軍依當前防衛作戰構想並汲取俄烏戰爭經驗，作戰全程藉高度機動、疏散、隱蔽、複式備援與分層指揮，確保指管監偵能量及戰力完整；在敵航渡脆弱階段，有效發揮海峽天塹優勢，運用具備適航韌性之高效能艦艇、機動飛彈車及無人載具等「機動、遠距、精準」制敵手段，再次重層削弱敵戰力。

報告描述我「戰略環境」時，首度以圖表詳列美軍在西太平洋十八處軍事基地部署，形成美軍在第一島鏈圍堵的態勢。在「安全挑戰」章節則首度呈現「中共當面沿海機場擴建示意圖」，披露龍田、惠安、漳州等針對台灣防務機場，三機場分別距台北一三五浬、一七三浬、二四八浬，威脅假想都是台北市。

國防部情次室助理次長黃文啟表示，近年中共大肆擴張軍備，新式戰機、無人機不斷服役，各項設施更新，國軍透過各種管道掌握，採取有效反制作為。

國防部戰規司戰略研析處長吳慕樵說，我們守勢戰略沒有改變；不對稱戰術運用上，我方希望破壞敵人對我攻擊的節奏，達到防禦目的，所有軍事行動都按敵人具體徵候反應。國防部作計室聯戰處長林文皇則說，國軍重層嚇阻的能力要從遠程來增加我防禦縱深，一直到我們的境內都要建構可以打擊和嚇阻的戰力。

國防報告書 深化不對稱作戰 製表／政治中心

國防小教室 介紹海峽中線失實

【記者程嘉文／台北報導】今年版國防報告書致力「科普」，新增「國防小教室」單元，以簡單逗趣文字搭配漫畫，解釋新聞常見術語，但對海峽中線的介紹卻有不符事實之嫌。

其實，美軍畫設中線是規定自身機艦在一般情況下不到中線以西巡弋，反之，若共軍超越中線以東，美軍有權開火。而美方為避免我方反攻大陸，限制國軍除了偵照任務，不得闖入大陸上空，大陸東南各省海岸線成為雙方活動範圍的邊界。

至於「全球一半貨輪都必須經過台灣海峽」說法，出自去年八月華爾街日報，原文是指二○二一年，全球貨輪有一半曾經通過台灣海峽，與「必須經過台灣海峽」也有相當落差。