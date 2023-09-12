新版國防報告書凸顯縱深防衛 義務役與後備部隊是要角

國防部今日公布中華民國112年版國防報告書，內容特別將國土防衛規劃具像化，首度具體表示將「搭配灘岸阻絕、善用守備區地形、地物、地貌、鄉鎮、建物及重要目標防護等防衛作戰手段，形成重層縱深反擊能力，以增加防衛密度，迫使敵犯台失敗」。而一年制義務役男、後備軍人戰時將納入這項「縱深防衛」任務。

國防部昨日舉行記者會公布新版國防報告書，上一次發行為民國110年，這是俄烏戰爭、中共密集對台軍演後的首本國防報告書，內容區分為五個篇章，分別為「區域情勢」、「國防戰力」、「政策興革」、「國防治理」、「榮耀傳承」。

在關鍵的「軍事戰略」篇章中，內容提出國軍依「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略指導，推動「防衛固守，確保國土安全」、「重層嚇阻，結合區域聯防」、「縱深防衛：以不對稱作戰思維推動重層嚇阻」等原則。

110年版國防報告書，對於防衛作戰構想中的「國土與後備防衛」，僅以「灘岸雷區、縱深反擊及重要目標防護」加以簡述；今年新版國防報告書則首度獨立出「縱深防衛：對不對稱作戰思維推動重層嚇阻」篇章，並詳述「為彌補國土防衛縱深不足，國軍在既有的濱海與灘岸防衛戰力基礎上，積極整建籌獲『機動、小型、人攜式及智慧（AI）』武器裝備及無人機暨其防禦系統，期快速提升嚇阻敵侵略的不對稱關鍵戰力，並『搭配灘岸阻絕、善用守備區地形、地物、地貌、鄉鎮、建物及重要目標防護等防衛作戰手段，形成重層縱深反擊能力，以增加防衛密度，迫使敵犯台失敗』。」

國軍在今年漢光39號實兵操演中，各作戰區都實施灘岸阻絕工程，並由後備部隊擔任灘岸二線守備任務，操演作戰區三軍反擊能力，為報告書中內容進行實際演練。

「縱深防衛」篇章緊接提及，將同時透過義務役役期整、精進軍事訓練，強化守備部隊戰力，並藉由後備改革，推動各項備戰精進措施，厚植「即時動員、即時作戰」後備部隊，達成強化固守性與戰略持久目標，實踐「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略指導。顯示義務役與後備部隊須投入這項任務規劃。