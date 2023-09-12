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共軍福建號登新版國防報告書 國防部：我重大海上威脅

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
共軍新無人機及航空母艦諸元簡介。圖／112年國防報告書
共軍新無人機及航空母艦諸元簡介。圖／112年國防報告書

國防部今日發布中華民國112年國防報告書，在共軍機艦的威脅圖示上，獨立將共軍尚未正式列入戰鬥序列的福建號航空母艦列出。國防部表示，這是因為福建號代表中共進入第一艘平板式航艦，是準備走向遠洋的規劃，這是未來國軍必須積極應對的重大海上威脅。

國防部今天舉行記者會公布新版國防報告書」，相較過去兩版的報告，新版報告書在「安全挑戰」篇章，內容大幅成長。將「中共各型飛彈打擊範圍示意圖」、「中共當面沿海機場擴建示意圖」披露惠安、龍田、漳州等針對台灣防務的機場，同時介紹中共新型無人機與航空母艦，說明共軍各項對台灣傳統、非傳統與灰色地帶的威脅模式。

報告中在提及縱深防衛時，提及將「結合美印太戰略部署，向外拓展防衛空間」。但國防部未說明具體內容，記者會中經詢官員也未回應。而報告在描述我國「戰略環境」時，內容首度以圖表詳列美軍在西太平洋18處軍事基地部署，包括菲律賓四處尚未興建基地，呈現美軍在第一島鏈對中共形成圍堵的態勢。

此外，報告書中將共軍尚未正式加入戰鬥序列的「福建號」航艦納入對台威脅備項目。國防部情次室助次黃文啟表示，這是因為福建號與共軍前兩艘CP-16遼寧艦、CP-17山東艦兩艘滑跳式航艦不同，兩艦戰機起降重量低，航程較短。但福建號代表中共進入第一艘平板式航艦，是準備走向遠洋的規劃，這是未來國軍必須積極應對的重大海上威脅，所以在國防報告書中特別凸顯跟提示，要讓大家解國軍隨時掌握共軍的任何變化，同時做好我們應有的準備。

美西太平洋基地部署圖。圖／112年國防報告書
美西太平洋基地部署圖。圖／112年國防報告書

共軍 中共 國防部

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