退輔會與慈濟簽訂共善協議 建立榮民與醫療關懷機制

退輔會今天和慈濟基金會簽署合作共善協議，希望藉由公私協力，共同建立防救災醫療關懷與榮民眷協處機制。

雙方今天舉行這項簽約儀式，由退輔會主委馮世寬與慈濟基金會執行長顏博文代表完成簽署。

馮世寬致詞表示，感謝慈濟基金會長期以來對防救災與人道關懷不遺餘力，他深深感受到慈濟在國內外不分國族宗教的慈善力量，可謂台灣的護國神山。過去在國防部長時期，即見識到慈濟在災後1個半小時內，將物資運送進災區的高效率，希望透過這次合作協議，讓榮民眷獲得更完善的照顧。

顏博文則表示，感謝榮民奉獻一生，保衛國家安全，犧牲個人與家庭，而讓台灣有安全的居住環境與穩定的社會發展。此次簽約也代表慈濟將更積極對接退輔會遍布各地的榮家、榮服處及榮院，深入社會不同角落，藉由公私協力提供民眾與榮民更好的服務，雙方合作可發揮資源互補綜效。

退輔會表示，這項合作協議內容包含「災害防救醫療關懷」、「慈善合作關懷榮民」、「關懷研習教育訓練」等三項計畫，平時雙方共同規劃教育訓練、建立各地區窗口聯繫機制，遇有災害發生時，慈濟基金會得與榮院設立暫時性服務站，協助傷病患及家屬身心安頓；各地榮家及榮服處有榮民眷需關懷協助時，慈濟基金會亦得以進行個案關懷或轉介其他資源協處。