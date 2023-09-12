李喜明論述復活？ 白皮書重申優先建構小型機動兵力

國防部今天出版112年度的國防報告書，相較上一次110年版，這次的修訂與新增內容，可說反映了近兩年來，我國面對的安全局勢與建軍方向的轉變。其中包括與美國等友好國家的軍事交流，以往可做不可說，如今檯面化程度有所提升；在軍事戰略方面，更強調國土縱深防衛的城鎮戰，並且因此必須強化後備動員；至於武器獲得方面，強調優先籌獲具備機動、小型、人工智慧等特性的裝備。讓外界不禁聯想，在前參謀總長李喜明當政時代，力主的不對稱建軍方向，其退伍後有被逐漸淡化趨勢，在本次報告書中又被加重強調。

110、112年版的國防報告書，基本章節架構類似。在「軍事戰略」一節，原本「重層嚇阻，發揮聯合戰力」的小標，改為「重層嚇阻，結合區域聯防」。內文並且新增，「我國持續透過軍事交流，強化作戰共通性並結合區域聯防機制，與友我夥伴共同因應中共之威脅與挑戰」。

對於不對稱作戰，110年版只簡單提到「如何發揮海島防衛的地理優勢，成為國軍不對稱作戰的投注方向」，今年版則新增一個名為「縱深防衛：以不對稱作戰思維推動重層嚇阻」的小節。其中指出，國軍在既有防衛戰力基礎上，積極整建籌獲「機動小型人攜式及智慧（AI）」武器裝備、無人機與其防禦系統。以求快速提升嚇阻敵人侵略之不對稱戰力。並且搭配灘岸阻絕、善用守備區地形、地物、地貌、鄉鎮、建物及重要目標防護等防衛作戰手段，形成重層縱深反擊能力。