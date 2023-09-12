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112年國防報告書 推動鄉鎮作戰 運用鄉鎮與建物對敵反擊

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午公布中華民國112年國防報告書，内容指出，為彌補國土防衛縱深不足，將善用守備區地形、地物、地貌、鄉鎮、建物及重要目標防護等防衛作戰手段，形成重層縱深反擊能力。記者洪哲政/攝影
國防部上午公布中華民國112年國防報告書，内容指出，為彌補國土防衛縱深不足，將善用守備區地形、地物、地貌、鄉鎮、建物及重要目標防護等防衛作戰手段，形成重層縱深反擊能力。記者洪哲政/攝影

國防部上午公布中華民國112年國防報告書，軍方將推動鄉鎮作戰，國防部表示，為彌補國土防衛縱深不足，國軍在既有濱海與灘岸防衛戰力基礎上，善用守備區地形、地物、地貌、鄉鎮、建物及重要目標防護等防衛作戰手段，形成重層縱深反擊能力，搭配義務役及後備部隊，達成強化固守韌性與戰略持久目標。

報告書指出，為彌補國土防衛縱深不足，國軍在既有的濱海與灘岸防衛戰力基礎上，積極整建籌獲機動，小型，人攜式及智慧武器裝備及無人機暨其防禦系統，快速提升嚇阻敵侵略的不對稱關鍵戰力，搭配灘岸阻絕，善用守備區地形，地物，地貌，鄉鎮，建物及重要目標防護等防衛作戰手段，形成重層縱深反擊能力，以增加防衛密度，迫使敵犯台失敗。

報告書表示，透過義務役役期調整，精進軍事訓練，強化守備部隊戰力，藉由後備改革，推動各項備戰精進措施，厚植即時動員，即時作戰後備部隊戰力，達成強化固守韌性與戰略持久目標，實踐防衛固守，重層嚇阻的軍事戰略指導。

報告書指出，為強化全民防衛動員機制，有效運用全民總力，建構強韌的全社會防禦能量，定期舉行全民防衛動員跨部會協調會，深化跨部會合作機制，精進人物力動員程序與訓練，以強化戰時全國整體應變能量，支撐軍事戰略。

國防部 民防 國軍

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