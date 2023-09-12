共機擾我西南空防 國軍嚴密監控應處

美國總統拜登頒贈榮譽勳章給退役陸航飛行員泰勒上尉，表彰他55年前在越南戰場，冒險駕駛AH-1攻擊直升機降落越共包圍圈，讓4名受困友軍攀坐機身脫困。 飛行員眼見戰友落難，基於同袍之情，當然不願見死不救。但若座機沒有多餘座位載人，該怎麼辦？在美軍歷史上，泰勒並非第一個遭遇這種道德困境的人，之前也曾有多位飛行員甘願冒險，降落地面搭救戰友。如此勇敢到近乎魯莽的舉動，最後是否都成功？

2023-09-12 07:30