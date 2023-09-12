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共機擾我西南空防 國軍嚴密監控應處

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」。圖/國防部
國防部公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」。圖/國防部

國防部上午公布共軍動態，有13架次共機昨日逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域。殲16戰機占了其中10架。

國防部上午公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，自9月11日（星期一）6時至9月12日（星期二）6時止，國軍偵獲共機22架次、共艦20艘次，持續在台海周邊活動。其中有13架次共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域。

而根據國防部公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」顯示，這13架共機包括1架次BZK-005無人機；運-8反潛機、空警-500機各1架次、10架次殲16戰機，航跡都集中在西南空域。

殲16戰機是共軍多功能戰機，能執行空對空、空對面任務。

針對敵情，國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部 戰機 台海

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